Сеітаблаєв вперше розповів про стосунки із коханою після чуток про розрив: "Я став нестерпнішим"

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, який служить у Збройних Силах України, прокоментував чутки про розлучення зі своєю коханою Мар'яною Боцвінюк. Раніше Сеітаблаєв скасував весілля та видалив їхні спільні фото з соціальних мереж.

Він розповідав, що вони переживають "непростий період" у стосунках. Щоправда, актор не підтверджував чуток про завершення їхнього роману.

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Ахтем Сеітаблаєв прокоментував стосунки з коханою

Сеітаблаєв неоднозначно відповів на запитання, чи справді вони з Мар'яною розійшлися. Він зазначив, що їхні стосунки переживають складний період, але не дав чіткої відповіді щодо їхнього теперішнього статусу.

Я став нестерпнішим. Може, нема чого хвалитися в цьому плані. Але як є. Чи я закоханий? Так, у свою професію,

– заявив він.

Раніше Ахтем Сеітаблаєв розповідав про "непростий період" у їхніх стосунках, проте не підтверджував і не спростовував чуток про розрив. Пару вже давно не помічали разом на публічних заходах, що лише підживлює спекуляції навколо їхніх стосунків.

Тим часом Ахтем Сеітаблаєв відвідує Одеський кінофестиваль, який проходить у ці дні в Києві. Його поява на фестивалі без Мар'яни лише додає інтриги та викликає ще більше запитань про їхній теперішній статус.