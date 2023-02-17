Український актор Данило Мірешкін зрікся батьків в Криму: "Дуже боляче"

Український актор Данило Мірешкін ріс в проросійському середовищі. Після 24 лютого ідентифікував себе як українця. Проте, його батьки, які живуть в Криму, продовжують мовчати про війну.

Зірка серіалів "Дочки-матері", "Місце під сонцем" публічно засуджує таку "позицію" батьків, через що й "видалився з сімейного чату" і перестав спілкуватися з ними. До того ж Мірешкін заявив, що його рідні вірять російській пропаганді.

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Данило Мірешкін перестав спілкуватися з батьками, які живуть в Криму

В інтерв'ю для ютуб-каналу Аліни Доротюк він жартома зізнався, що до повномасштабного російського вторгнення називав себе "сєпаром за походженням", але після повномасштабного вторгнення почав займатися волонтерством та вести благодійні заходи. Влітку 2022 року допомагав іноземним журналістам висвітлювати події у гарячих точках на сході України.

"Моє розуміння української ідентичності відбулося завдяки Малому театру. Коли почав глибше вивчати українську літературу, у тому числі історію. Там було і є дуже класне оточення. І ось так поступово розпочалася моя трансформація", – розповів актор.

Коментуючи свої стосунки з батьками, наголосив, що практично перестав спілкуватися, а їхні погляди абсолютно відрізняються.

Вони не займають активної політичної позиції. Але від цього не легше. Бо вони представники аморфної частини населення, яка дотримується думки: "Ми тихенько посидимо, ми ж ні на що не впливаємо, нічого не вирішуємо". І мені від цього усвідомлення дуже боляче. Нещодавно я просто видалився із сімейного чату,

– сказав Дмитро.



Данило Мірешкін / Фото з інстаграму актора

Данило Мірешкін – український актор. Народився у Костянтинівці Донецької області. Коли вчився у третьому класі, переїхав з батьками до Феодосії, що в Криму. Знявся у таких проєктах: "Чорний ворон", "Останній яничар", "Дочки-матері" та інших. У 2023 році в день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбудеться прем’єра мінісеріалу "Я – Надія", в якому Дмитро зіграв одну з головних ролей.

"Коли я отримав пропозицію, то був неймовірно здивований. Серіал заснований на реальних історіях харківських медиків і на тому, що з ними відбувалося у перші місяці повномасштабного вторгнення. Прототипом головної героїні є 22-річна дівчина, з якою ми потім познайомилися. Це було неймовірно", – розповів він.



Дмитро Мірешкін у серіалі "Я – Надія" / Фото 2+2