Зірка "Кварталу 95" потролив путіна, який застряг на оглядовому колесі

Український комік Юрій Великий з "Кварталу 95" зняв пародію на владіміра путіна. У ролику комік висміяв нещодавнє відкриття колеса огляду під назвою "Сонце москви".

Юрій Великий, окрім пародій на допит Медведчука та Лукашенка в магазині з секс-іграшками, не втратив нагоди познущатися з путіна. Пародійний ролик випустив до відкриття оглядового колеса у центрі столиці росії, на якому російський диктатор був присутній онлайн.

Читайте також "Слава Україні": Джоан Роулінг ретвітнула відеоролик про звільнення Харківщини

Зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий записав пародію на російського диктатора

Як би відбувалися події, якщо путін справді б приїхав на відкриття "Сонця москви"? Саме цю історію Великий висвітлив у своєму комедійному ролику. У ньому відбувається діалог між собяніним та путіним. "Мер" москви розхвалює владіміру нове туристичне місце, а путін намагається за допомогою бінокля побачити Україну. А ще запитує: "Чого ви мене з бункера витягли?".

Настає момент, коли російський диктатор застрягає на колесі та просить росіян допомоги. Собянін в той час вигукує: "Росіяни, зніміть путіна!".

Як путін на оглядовому колесі покатався: пародія від Юрія Великого

Юрій Великий за час війни зняв чимало кумедних історій, які дуже хвалять українці. У його пародіях можна побачити, як окупант бідкається своїй дружині, російську "туристку", яка взагалі не хоче їхати з Криму, Лукашенка, якого вмовляє путін напасти Україну, інтимне життя Гіркіна та багато інших.