Це було просто пекло, – дружина Олексія Хільського вперше розповіла про загибель коханого

Олексій Хільський пішов захищати країну у перші дні повномасштабного вторгнення. Актора серіалу "Кріпосна" не зупинили ані відсутність військового досвіду, ані страх за своє життя. 17 серпня 2023 року Олексій загинув, у нього залишилась донька та дружина Надія.

Дізнайтесь, які важкі спогади про втрату чоловіка переживає дружина Надія, як дізналася жахливу звістку та хто її підтримував після його смерті.

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Олексій Хільський пішов на війну добровольцем

Олексій Хільський пішов добровольцем у перші дні війни та був розвідником. Дружина покійного захисника зізналася, що ніякого військового досвіду у чоловіка не було, але це не завадило йому стати на облік на самому початку.

Я ж бачила його, я його спостерігала з самого початку повномасштабного вторгнення, я на нього реально не могла дивитись, бо він сам себе поїдав. Він просто не міг не піти,

– поділилась Надія.

Тож вона прийняла його вибір та підтримувала від початку і до самого кінця.

Надія Хільська про те, як дізналася, що чоловік загинув

Надія поділилась, що внутрішнє погане передчуття продовжувало її супроводжувати усі останні 15 годин, поки Олексія не було на зв’язку. Попри те, що раніше Хільський міг не з’являтись по 3 доби, зізналась акторка, саме цього разу вона відчула на фізичному рівні, що щось сталось.

Ба більше, зізналась Надія, ще в момент, коли вона не знала, що її чоловіка більше немає, дозволила собі емоції, якими поділилася у своєму інстаграмі, з надією, що стане легше, утім, на жаль, цього не сталось.

Надія розказала, що про загибель свого коханого вона дізналась з повідомлення його побратима, який висловив свої співчуття. Утім, вона до кінця не розуміла, чи це все-таки правда, тож протягом декількох годин з’ясовувала деталі.

Це було просто пекло, я зрозуміла на фізичному рівні, що значить лазити по стінах. Це тягнулось 4 години,

– зізналась Надія.

Згодом командир Олексія Хільського підтвердив його дружині цю жахливу звістку. Ймовірно, цього не зробили швидше через те, що чоловіка не могли забрати з поля бою, припустила Надія. Та попри все, побратими, які були з Олексієм, не залишили його там і змогли забрати тіло чоловіка.

"Вони були на нулі й евакуювались 20 кілометрів звідти. Тіло залишилось там. Але я дуже вдячна побратимам, що вони його дістали. Вони робили це у 2 підходи, бо Льоша кремезний такий, високий... Це було фізично важко, я це розумію, але вони його витягли", – сказала Надія.

Надія Хільська зізнається, що тіло могли залишити на полі бою і вони б не могли попрощатися з ним нормально. Але побратими не допустили цього, попри те, що хтось отримав лікарняну відпустку, хтось був поранений, а хтось зовсім втомлений – усі не могли заспокоїтись, поки вони його не забрали, бо це важливо і для них і для рідних.

Інтерв'ю Надії Хільської: дивіться відео онлайн

Хто підтримав Надію після смерті чоловіка

Хільська зізналась, що отримала дуже багато підтримки від друзів, акторської спільноти та від побратимів Олексія, яких приїхало дуже багато.

Ми згадували дуже класні історії, ми сміялись, було дуже багато побратимів, їх відпустили… У мене була задача провести його світло, достойно, мене дуже підтримали друзі. Я дуже вдячна кожному. Я не очікувала,

– поділилась Надія спогадами.

Дружина покійного захисника хотіла, щоб Олексія Хільського згадували саме такою світлою людиною, яким він був за життя.