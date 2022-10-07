"Страшно, не хотів померти": чому актор "100 тисяч хвилин разом" не повернувся в Україну

Український актор Руслан Ханумак напередодні 24 лютого виїхав з країни. Війна застала його з дружиною під час відпустки у Європі. Зараз він проживає в США.

В Україну актор наразі не планує повертатися, через що отримав багато хейту. Як реагує на хейт та що робить в США – читайте далі.

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Чому Руслан Ханумак не повернувся в Україну та як реагує на хейт

"Я все читав. А що мені казати? Це дуже боляче було. Та й зараз таке несеться, але вже трошки легше. А як? Це ж треба виправдовуватись за те, що я не повернувся? Так, треба виправдовуватися. Я пару разів так зробив, отримав ще більше хейту і що робити? У таку ситуацію, як я, потрапило дуже багато артистів. Потрібно це пережити. Чому не приїхав воювати? Бо страшно, бо не хотів померти", – поділився Руслан.

Відомо, що в США актор волонтерить та закуповує амуніцію для армії. У межах благодійних концертів виступає на знак підтримки України. Попри це, Руслан відмовляється публічно розповідати про свою допомогу.

Був випадок, що я попросив це видалити. Всі, хто отримував допомогу, і всі, хто отримував підтримку, матеріальну допомогу, військову амуніцію, всі в курсі. Публічна подяка мені не потрібна,

– сказав він.

За кордоном Руслан продовжує свою професійну кінодіяльність, а також почав писати музику.

Про що серіал "100 тисяч хвилин разом"

Це ліричний комедійний серіал "Кварталу 95". Вийшов у 2021 році й складається з 16 серій. За сюжетом серіалу "100 тисяч хвилин разом", після 7 років шлюбу подружжя переживає непростий етап. Він – успішний пілот, вона – фітнес-тренер, якій не позичати впевненості у собі. Як і всі українці, пара на 69 днів закривається на самоізоляцію через карантин. І власний будинок в один момент стає немов поле війни для чоловіка і дружини. Чи пройдуть ці стосунки випробуванням самоізоляції? Якщо цікаво, рекомендуємо переглянути серіал.

Зйомки комедійного серіалу "Кварталу 95" / Фото пресслужби