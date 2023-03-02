Зірка "Веному 2" назвав Covid-19 нісенітницею і виступив проти "примусового щеплення"

Вуді Гаррельсон виступив проти протоколів Covid-19 на знімальних майданчиках. Він назвав щеплення від коронавірусу абсурдним.

Під час нового інтерв'ю для видання The New York Times актор висловився про правила на знімальних майданчиках у зв’язку з пандемією Covid-19. За словами Гаррельсона, ніхто не має права вимагати, щоб вас змушували складати аналізи, носити маску тощо.

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Вуді Гаррельсон виступив проти протоколів Covid на знімальних майданчиках

The New York Times запитав Гаррельсона: "Що абсурдного в протоколах Covid-19?". "Той факт, що вони все ще продовжуються!" – відповів актор.

Я не думаю, що хтось має мати право вимагати, щоб вас змушували складати аналізи, носити маску та робити щеплення через три роки. Покінчімо з цією нісенітницею. Це несправедливо. Мені не потрібно носити маску. Чому вони повинні? Чому вони мають бути вакциновані?,

– продовжив він.

Гаррельсон наголосив, що він проти "примусової вакцинації" від Covid-19. "Це не є вільна країна. І так вже три роки. Час зупинятись".

Вуді Гаррельсон – американський актор, який став широко відомим завдяки ролі бармена в серіалі Cheers. За її виконання нагороджений прайм-тайм премією Еммі (1989 рік). Тричі був номінований на премію Оскар у таких категоріях: "Найкраща чоловіча роль" і "Найкраща чоловіча роль другого плану" за участь в картинах "Народ проти Ларрі Флінта", "Посланець" і "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі" відповідно. Крім цього, був представлений на премію Золотий глобус чотири рази та вісім разів на BAFTA.

Зіграв у таких кінострічках:

"Соло. Зоряні Війни. Історія";

"Веном" ;

"Розбійники з великої дороги";

"Мідвей";

"Вітаємо у Зомбіленді 2";

"Веном 2: Карнаж";

"Трикутник смутку";

"Людина з Торонто".

Вуді Гаррельсон у фільмі "Веном 2" / Кіноріум