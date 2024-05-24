Актори "Бріджертонів" розповіли про тиск від фанатів: "Це маленькі хтиві дияволи"

16 травня на Netflix вийшла перша частина третього сезону серіалу "Бріджертони". Нікола Кохлан та Люк Ньютон, які виконали головні ролі у стрічці, розповіли, що вони відчували певний тиск від фанатів через сцену, що відбулася у кареті.

Ця сцена стала улюбленою серед фанатів і неймовірно завірусилася в усіх соціальних мережах. У матеріалі дізнаєтесь, чому акторам важко було зосередитись під час зйомок.

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Актори третього сезону "Бріджертонів" прокоментували сцену в кареті

Зокрема, актори обговорили сцену, де Колін Бріджертон (виконавець ролі – Ньютон) висловлює своє кохання Пенелопі Фезерінгтон (акторка – Кохлан), і вони цілуються на задньому сидінні карети.

Люк Ньютон зауважує, що підготовка до цієї сцени зайняла велику кількість часу, підкреслюючи складність її втілення. Водночас Нікола Кохлан розповідає, що під час зйомок цього улюбленого моменту для фанатів, пара відчувала значний тиск, що вимагав від них додаткової концентрації та зусиль.

Фанати – це маленькі хтиві дияволи, і вони постійно надсилали нам фотографії карет, які гойдаються. Отже, це мало бути одночасно красиво, зворушливо, романтично і сексуально,

– сказала Кохлан.

Що пишуть прихильники про сцену в кареті

Ця сцена з третього сезону "Бріджертонів" просто завірусилася у соціальних мережах. Користувачі мережі діляться своєю реакцією на поцілунок Коліна і Пенелопи. У коментарях лунають слова підтримки та захоплення від шанувальників серіалу. Ось, що вони пишуть:

"Музика говорить тоді, коли слова не можуть"

"Лорд Пітбуль, ця пісня назавжди залишиться піснею карети"

"Добре, добре. Подивлюся ще раз"

"Лорд Пітбуль і Бріджертон – поєднання, яке назавжди залишиться культовим"

Прихильники з нетерпінням очікують продовження улюбленої історії. Уже 13 червня усі шанувальники "Бріджертонів" зможуть побачити, яким буде продовження спекотної сцени в кареті.