Поза об'єктивами камер: як виглядають актори серіалу "Ліки від минулого" в реальному житті

Головна мелодрама осені – серіал "Ліки від минулого", який уже встиг завоювати серця українських глядачів своєю неперевершеною історією. Стрічка не лише захоплює цікавим сюжетом, а й дарує глядачам емоції, які надовго залишаються в пам'яті.

Ідеально підібраний акторський склад допомагає глибше зануритися у сюжет, а хімія між героями створює справжній вибух емоцій. У нашому матеріалі розповідаємо, хто і які ролі виконує в "Ліках від минулого", а також розкриємо, як ці актори виглядають у реальному житті.

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Актори серіалу "Ліки від минулого"

Анастасія Іванюк – роль Аліни

Анастасія втілила у серіалі "Ліки від кохання" роль медсестри Аліни. Вона колись була одружена з чоловіком, але їхній шлюб розпався. Через багато років, працюючи медсестрою в госпіталі, Аліна стикається з військовим, який потрапив до лікарні з важкими опіками обличчя та втратою пам'яті.

Попри важкий стан пацієнта, Аліна, сповнена надії знайти хоч когось із близьких цього солдата, вирішує зв'язатися з його дружиною. Вона знаходить номер телефону і телефонує, сподіваючись на будь-яку звістку, однак у відповідь вона отримує дзвінок на свій телефон і вражена розуміє, що незнайомець – це її колишній чоловік.

Аліна не може повірити в те, що сталося, і починає цілі дні проводити біля ліжка Сергія, намагаючись допомогти йому відновити пам'ять і згадати, хто він. Проте, попри знайомі риси та характер, Сергій виявляться їй зовсім чужою людиною.

Максим Девізоров – роль Артема

Максим виконав роль військового, якого доставили до лікарні з важкими опіками обличчя та втратою пам'яті. Його персонаж – загадковий і понівечений солдат, який не пам'ятає, хто він, і не має жодного уявлення про своє минуле. Від початку серіалу його доля переплітається з життям головної героїні, медсестри Аліни, яка помилково вважає його своїм колишнім чоловіком через схожість у вигляді та обставини.

Аліна, сповнена надії та болю, намагається допомогти йому відновити пам'ять, бо вірить, що знайде в ньому того, кого колись так любила. Однак зі швидким розвитком подій вона розуміє, що цей чоловік – це не її колишній Сергій, а абсолютно інша людина. І саме ця помилка стає початком нової історії для Аліни.

Поступово Аліна знайомиться з Артемом, який стає її новим коханням. Вони переживають разом складні моменти, і, хоча на початку між ними є багато недомовленостей та розчарувань, згодом між ними розцвітає справжнє почуття.

Павло Текучєв – роль Сергія

Павло Текучєв зіграв роль імпульсивного, привабливого молодого чоловіка, який був завжди в центрі уваги та насолоджувався безтурботним життям, не задумуючись про наслідки своїх вчинків. Його персонаж, сповнений енергії та чарівності, швидко завойовував довіру оточення, однак за цією привабливою зовнішністю приховував глибокі внутрішні суперечності. Він любив увагу і не раз використовував це на свою користь, не задумуючись, як це впливає на людей, які щиро його любили.

В результаті його дії призводять до зради тих, хто був йому найбільш відданим. Зрадивши довіру близьких, він руйнує не лише свої стосунки, а й власну репутацію. Однак, наприкінці стрічки його персонаж проходить через процес самоусвідомлення. Він визнає свої помилки й розуміє, якою ціною обійшлися йому ці зради.

Дивіться 4-серійну мелодраму "Ліки від минулого", якщо ви не зробили цього досі.