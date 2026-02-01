Попри те, що серіал "Свати" колись був одним із найулюбленіших серед глядачів, сьогодні варто пам'ятати про інше. Кожному українцю важливо знати обличчя тих, хто підтримує війну, яку ведуть російські окупанти.

На жаль, деякі актори серіалу "Свати" стали саме таким розчаруванням, адже їхня громадянська позиція просякнута російською пропагандою. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з акторів серіалу "Свати" виявився зрадником і підтримує Путіна.

Хто з акторів серіалу "Свати" підтримує війну?

Попри те, що колись ці актори подарували великій кількості глядачів чимало позитивних емоцій після перегляду серіалу "Свати", важливо пам'ятати, що сьогодні саме вони підтримують Путіна та займають чітку проросійську позицію.

Федір Добронравов

Серед них – один із головних і найвпізнаваніших акторів серіалу "Свати" Федір Добронравов. У серіалі ми пам'ятаємо його в образі Івана Будька, однак у реальному житті він публічно підтримує російську агресію, окупантів і бажає Росії перемоги. Таким чином актор фактично підтримує Путіна, його політику та всі смерті, які приносять російські загарбники на українську землю.



Федір Добронравов / Кадр зі "Сватів"

Тетяна Кравченко

Колись ця акторка також дарувала українцям чимало позитивних емоцій. Тетяна Кравченко, яка зіграла роль кумедної бабусі Валюхи у серіалі "Свати", була чи не найяскравішою героїнею проєкту. Однак її громадянська позиція сьогодні не викликає жодних позитивних емоцій.

Вона не засуджує війну та підтримує Путіна. Ба більше – попри те, що народилася в Донецьку, акторка спокійно спостерігає за тим, як російські окупанти вбивають українців і нищать нашу землю.



Тетяна Кравченко / Фото з мережі

Олеся Железняк

Ще одна акторка, яка відкрито висловлює підтримку Путіну, – Олеся Железняк. Глядачі пам'ятають її як Ларису Буханкіну в серіалі "Свати". Однак після такої позиції багато українців воліють просто забути про неї.

Акторка захоплюється Путіним та без вагань записує для нього відеопривітання, фактично схвалюючи всі ті злочини й страждання, які він приніс Україні.



Олеся Железняк / Фото з Вікіпедії

Водночас є й ті актори, які обрали шлях свідомості та людяності. Зокрема, українська акторка Анна Кошмал, яка зіграла дорослу Женю Ковальову, з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну. Також актор Олександр Феклістов засудив російську агресію та залишив Росію.