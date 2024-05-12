Українські актори, які втекли до Росії після початку великої війни

Серед українських акторів були ті, що жили в Росії протягом довгого часу, однак після початку повномасштабного вторгнення вони покинули територію країни-агресорки та зайняли чітку проукраїнську позицію. Проте, були й такі артисти, які залишили Україну в період великої війни та перебралися до Росії.

Кіно 24 розповість, які українські актори втекли до країни, яка щодня завдає нищівних ударів по нашій державі. Про яких акторів-зрадників йдеться, читайте далі в матеріалі.

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Гліб Михайличенко

У 2023 році стало відомо, що український актор Гліб Михайличенко перебрався до Росії. Переїхавши до країни-агресорки, Гліб заснував першу кіношколу у Мордовії. У цьому йому допоміг росіянин 1977 року народження Дамір Сухов.

Так, режисер Олександр Жила на своїй сторінці у Facebook показав скриншоти з соціальних мереж Михайличенка, який вже перейшов на російську та активно рекламує свої "послуги" для російської аудиторії.

Така поведінка здивувала багатьох, адже виявляється, ще у 2022 році українець виступав з благодійними концертами на підтримку Збройних Сил України, а вже через рік переїхав до Мордовії.

Інформація про актора дійшла й до відомої артистки Римми Зюбіної. Вона була обурена вчинком Михайличенка. Актриса написала, що раніше він їздив до військових, тому вона не розуміє, що з ним трапилося.

А коли актор у 2022-му їздить із концертами до наших військових, а 2023 року опиняється в Росії. Це як? Мені хтось може пояснити, що там у голові? Яка ж мудра казочка "Фарбований Лис", і скільки ще чарівних перевтілень до та після перемоги чекає на нас,

– поділилася Римма.

Зазначимо, що у самого Михайличенка у фейсбуці все ще зазначено, що він живе в Києві.

Сергій Лістунов і Дар'я Терновська

Українські актори з Харкова Сергій Лістунов і Дар'я Терновська втекли до Росії, про що стало відомо у 2023 році. Ба більше, актори не лише виїхали на територію країни-агресорки, а ще й активно підіграють російській пропаганді.

Так, Лістунов і Терновська знялися в пропагандистському проєкті. У картині в одній зі сцен Сергій Лістунов навіть постав у нацистській формі з вишиванкою під нею. А в кінці ролику актор-зрадник гине на війні, "розплачуючись за гроші європейців".



Актори Сергій Лістунов і Дар'я Терновська зрадили Україну / Скриншот з відео

Та на цьому актори не зупинилися, адже після закінчення пропагандистського епізоду взялися ганьбити Україну. Актори видали порцію маячні про "нацистів у Харкові" та якийсь "вірус" серед українців.