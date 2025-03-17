5 акторських пар, які грали запеклих ворогів в кіно, але є друзями в реальному житті

Коли талановиті актори грають суперників у фільмах чи серіалах, у глядачів часто складається хибне враження, ніби такі стосунки в зірок і в реальному житті. Та часто буває навпаки – актори зближуються на знімальному майданчику і стають друзями.

Кіно 24 розповість про акторів, які потоваришували в житті попри свої ролі ворогів. Це лише доводить їхню майстерність і талант.

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Том Фелтон і Руперт Ґрінт

Драко Мелфой та Рон Візлі були ворогами у "Гаррі Поттері" – хлопці не уникали можливостей образити чи принизити один одного за будь-якої можливості.



Том Фелтон і Руперт Ґрінт / Фото з Реддіту

Але насправді актори стали близькими друзями в реальному житті. Вони часто по-доброму жартують одне про одного, разом відвідують заходи та одягають кумедні футболки.

Емілі Блант і Енн Гетевей

У фільмі "Диявол носить Prada" Емілі Блант зіграла помічницю Міранди Прістлі, яка зневажливо ставиться до новенької Енді. Вона її постійно критикує, зокрема через стиль дівчини. Та коли Енді вдається вдало виконувати свою роботу, Емілі починає їй заздрити.



Емілі Блант і Енн Гетевей / Кадр з фільму

Та поза екраном акторки завжди дуже мило та зворушливо відгукувалися одна про одну. Гетевей казала, що подружилась з Емілі Блант.

Том Гіддлстон і Кріс Гемсворт

Том Гіддлстон у фільмах Marvel зіграв роль бога Локі, а Кріс Гемсворт – його брата Тора. Попри родинну прив'язаність їхні стосунки у фільмі "Тор" є вкрай напруженими – Локі постійно зраджує брата чи навіть прагне його знищити через заздрощі й бажання самоствердитися.



Том Гіддлстон і Кріс Гемсворт / Кадр з фільму

У реальному житті актори товаришують і вважають, що саме ця хімія поза екраном допомогла їм зіграти ворожнечу в кіно. А в соцмережах Гіддлстон навіть називав свого колегу братом.

Ендрю Скотт і Бенедикт Камбербетч

Бенедикт Камбербетч грає головного героя, а Ендрю Скотт – Джеймса Моріарті, заклятого ворога Шерлока. Вони сприймають одне одного гідними суперниками, що робить їхнє протистояння таким напруженим і драматичним.



Бенедикт Камбербетч і Ендрю Скотт / Кадр з серіалу

Та самі актори довели, що не є ворогами в реальному житті. Зокрема тому, що Ендрю Скотт став гостем на весіллі Камбербетча та Софі Гантер у 2015 році. Вони часто згадують одне одного на різних заходах та інтерв'ю.

Браян Кренстон і Джанкарло Еспозіто

У серіалі "Пуститися берега" Кренстон зіграв вчителя хімії Волтера Вайта, який почав виготовляти наркотики, щоб забезпечити сім'ю. Еспозіто зіграв Ґаса Фрінґа, який був власником мережі кафе та лабораторії метамфетаміну. Спершу вони співпрацювали, однак з часом ці відносини ставали все більш напруженими. Зрештою Ґас помер від вибуху, який влаштував Волтер.



Браян Кренстон і Джанкарло Еспозіто​​​​​​​ / Кадр з серіалу

Але в житті актори є близькими друзями. Після завершення серіалу у 2013 році вони продовжували підтримувати зв'язок.