5 акторів, які пішли на кардинальні зміни заради ролі в кіно

Для бездоганного втілення персонажа не існує меж. Це доводять актори, які йдуть на неймовірні жертви заради своїх ролей.

У світі кіно актори часто йдуть на кардинальні зміни, щоб втілити своїх персонажів якнайкраще. Ці трансформації включають значні зміни ваги, зовнішності та навіть поведінки. Такі самовіддані зусилля виконавців не тільки вражають глядачів, але й підкреслюють складність їхньої акторської майстерності, пише Кіно 24.

До слова Допоможуть розслабитися та відпочити: 3 фільми, які можна подивитися на вихідних

Брендан Фрейзер

Для ролі Чарлі у фільмі "Кит" актор набрав понад 10 кілограмів ваги. Та це була лише частина його трансформації. У гримерному кріслі він щодня проводив по 6 годин. Це не тільки спеціальний грим, але й непомітні силіконові протези, які надягалися на всі частини тіла Фрейзера.

У цих накладках було дуже спекотно, а ще актор проходив заняття з тренером з танців, який роз'яснював, як рухаються люди з зайвою вагою. За такі реалістичні перевтілення актор не залишився непоміченим: він отримав Оскар.

Наталі Портман

Струнка голлівудська акторка мусила дотримуватися ще суворішої дієти для ролі у "Чорному лебеді". Вона скинула понад 9 кілограмів. Все тому, що зірка значно скоротила свій раціон і тренувалась від 5 до 8 годин на день. Вага Наталі Портман становила всього 43 кілограми. Старання зірки оцінили: вона отримала Оскар.



Наталі Портман / Кадр з фільму

Меттью МакКонахі

Американський актор є одним із секс-символів у Голлівуді. Однак його роль у стрічці "Далласький клуб покупців" відрізнялась від інших: у ній він зіграв хворого на СНІД ковбоя Рона Вудруфа. Для ролі Меттью скинув більш як 20 кілограмів, щотижня позбуваючись близько 3. Актор дотримувався дієти: у день їй кілька шматочків вареної курки, два яєчні білки та пив трохи дієтичної коли.

Джаред Лето

Актор був колегою Меттью МакКонахі у фільмі "Далласький клуб покупців", йому дісталася роль ВІЛ-позитивного трансгендера. Джаред Лето для цього схуднув на 14 кілограмів.

Та для фільму "Розділ 27" Джаред Лето зробив не меншу трансформацію. Для ролі вбивці Джона Леннона він набрав близько 32 кілограмів. Актор відмовився від гриму та накладок на тіло, щоб відчути персонажа. Він їв багато калорійної їжі, піци й морозива. Це призвело до того, що актор захворів на подагру. Лікарі наказали йому зупинитися. Лето близько року повертався до колишньої ваги.



Джаред Лето / Кадр з фільму

Енн Гетевей

Акторка зіграла роль повії у серіалі "Знедолені". Для цього вона втратила майже 12 кілограмів за короткий термін. Енн Гетевей голодувала і сиділа на жорсткій дієті, а ще зістригла довге волосся.

Енн Гетевей / Universal Pictures