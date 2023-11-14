Рекордсмени Оскара: 6 акторів, які мають найбільше статуеток

Фільми, відзначені Оскаром, стають легендарними. А актори, що зіграли у них, відкривають для себе світ безмежних можливостей та входять в історію.

Герої сьогоднішньої добірки – ті, хто не лише отримав заслужені статуетки, а й увійшов до історії як найбільш визнані професіоналами актори. Пригадаємо 6 знаменитостей, які отримали найбільшу кількість номінацій на Оскар і та інших нагород.

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Актори, які мають найбільше статуеток Оскара

Кетрін Хепберн – 12 номінацій, (4 премії)

Одна з найчарівніших актрис "золотої епохи" Голлівуду отримала чотири золоті статуетки Оскар за свої ролі у фільмах "Рання слава" (1934), "Вгадай, хто прийде на обід?" (1968), "Лев взимку" (1968) і "На золотому озері" (1982). Усі чотири нагороди акторка отримала у категорії "Найкраща акторка". Цей рекорд, встановлений зіркою чорно-білого кіно та найяскравішою актрисою Голлівуду 1940-х років, досі нікому не вдалося подолати.



Кетрін Хепберн у фільмі "Вгадай, хто приїде на обід" / Columbia Pictures

Інгрід Бергман – 7 номінацій (3 премії)

Шведсько-американська акторка Інгрід Бергман була нагороджена трьома статуетками Оскар – дві у категорії "Найкраща жіноча роль" за фільми "Газове світло" (1932 рік) та "Анастасія" (1957 рік), а також за найкращу роль другого плану у фільмі "Вбивство у східному експресі" (1975 рік).



Інгрід Бергман у фільмі "Газове світло" / MGM

Деніел Дей-Льюїс – 6 номінацій (3 премії)

Британський актор Деніел Дей-Льюїс відзначився в історії не лише як найбільш номінований, отримавши 3 заслужені статуетки Оскар "За кращу чоловічу роль". А також актор відомий своєю неймовірною працьовитістю і відданістю своєму ремеслу, він з любов'ю повністю поглиблюється в образах своїх персонажів. Для того, щоб відтворити роль людини, яка страждає від церебрального паралічу у фільмі "Моя ліва нога", він активно відвідував спеціалізовану клініку та тісно спілкувався з її пацієнтами.



Деніел Дей-Льюїс у фільмі "Моя ліва нога" / Granada Television

Меріл Стріп – 21 номінація (3 премії)

Схоже, що сучасні церемонії Оскар просто не можуть обійтися без обов'язкової номінації для Меріл Стріп. Члени Кіноакадемії виражають свою любов до цієї визначної американської зірки, регулярно наділяючи її очікуваними номінаціями. Навіть з найбільшою кількістю номінацій в історії премії, вона отримала їх лише тричі: у 1980 році за "Крамер проти Крамера", у 1982 році за "Вибір Софі", і у 2011 році за "Залізна леді".



Меріл Стріп у фільмі "Вибір Софі" / ITC

Джек Ніколсон – 12 номінацій (3 премії)

Американському актору Джеку Ніколсону вдалося здобути свою першу статуетку Оскар за роль у кіноверсії роману Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі" у 1975 році. Другий Оскар Ніколсону був вручений за чудову інтерпретацію ролі астронавта у відставці Гаррета Брідлава у фільмі "Слова ніжності" (1983) від режисера Джеймса Брукса. Третю нагороду актор отримав за вдалий виконання ролі Мелвіна Юдалла, невротичного письменника у стрічці "Краще не буває" (1997), знову в режисурі Джеймса Брукса.



Джек Ніколсон у фільмі "Пролітаючи над гніздом зозулі" / Fantasy Films

Волтер Бреннан – 3 номінації (3 премії)

Актор, який завжди був готовий до перемоги, Волтер Бреннан отримав три номінації в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" і виборов три статуетки Оскар. У світ кіноіндустрії він вступив середині 1920-х років і спочатку виступав як каскадер. Протягом перших шести років у Голлівуді він з'явився в більше ніж 100 фільмах у різних епізодичних ролях. Його талант був визнаний лише в 1937 році, коли він отримав першу нагороду за участь у фільмі "Прийди та володи". Попри те, що Бреннан зіграв у 250 фільмах, представляючи найрізноманітніші образи, він запам'ятався перш за все як актор вестернів і найкращий ковбой кіноіндустрії.



Волтер Бреннан у фільмі "Ріо Браво" / Armada Productions