Ніхто не знає, де зустріне своє кохання. Іноді це може статися в кафе, а іноді – на знімальному майданчику. Серед українських акторів також є чимало тих, хто збудував своє особисте життя з колегами по цеху.

Обидва партнери є акторами, але це не заважає їм будувати міцні стосунки, сповнені любові та взаєморозуміння. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку українських акторів, які одружені в реальному житті.

Хто з українських акторів є подружжям в реальному житті?

Юлія Буйновська та Єгор Козлов

Юлія Буйновська та Єгор Козловський – це молоді українські актори, які познайомилися на кастингу у серіалі. Вони обидвоє отримали ролі й вийшло так, що знімальний майданчик їх зблизив.

Вони одружилися у вересні 2022 року у свою другу річницю стосунків. Весілля було скромним, поруч з нареченими були лише близькі люди.

Юлія ділилася, що в їхній парі бувають складні моменти, але важливо розмовляти, Тому що стрес, війна та чимало інших турбулентних моментів можуть зруйнувати усі почуття. Та наразі пара виглядає щасливо та гармонійно.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Ще одна українська акторська пара – це Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк. Наразі кар'єра Катерини стоїть на паузі через її стан здоров'я. Однак Валентин Томусяк нещодавно знявся в одному із найновіших українських серіалів під назвою "Лікарі".

Актори також познайомилися на знімальному майданчику. Їхня історія кохання пережила чимало. Однак одним із найважливіших моментів було те, що Валентин став справжньою опорою для Катерини в момент, коли вона була на межі життя та смерті. Сьогодні пара, як ніколи, міцна і здатна долати будь-які перешкоди в житті.

Дарія Легейда-Сова та Дмитро Сова

Ще одна акторська пара – це Дар'я Легейда та Дмитро Сова. Вони познайомилися у 2020 році на знімальному майданчику, а одружилися через рік. Спочатку повномасштабної війни Дмитро став на захист України, а Дарія, попри усі випробування, допомагає чоловіку та підтримує його рішення.

Також акторка займається волонтерством та навіть висловлювала бажання долучитися до ЗСУ. Хоча пара бачиться сьогодні рідко, однак війна лише підсвітила їхні міцні почуття та здатність кохати одне одного навіть на відстані.

Є ще багато інших українських акторів, які є яскравими родинами, зокрема: