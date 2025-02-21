Справжні рекордсмени Оскара: 4 легендарні актори, які мають найбільше статуеток

Наближається одна з найочікуваніших подій у світі кіно – кінопремія Оскар-2025. Це вечір, коли весь кінематографічний світ збирається разом, щоб відзначити найкращі досягнення року в різних категоріях. Але особливу увагу привертає саме боротьба за головну статуетку – Оскар за найкращу чоловічу та жіночу роль.

Цього року ми знову будемо свідками захопливої боротьби, і всі чекають, щоб дізнатися, хто ж отримає цей престижний трофей. Але також цікаво поглянути на історію премії, яка налічує вже десятки років, і дізнатися, хто з акторів домігся найбільших успіхів у кар'єрі, ставши володарем найбільшої кількості статуеток Оскара.

Рекомендуємо Від ворогів до коханців: 3 фільми, де хімія між героями відчувається крізь екран

Кетрін Хепберн – 12 номінацій, (4 премії)

Акторка отримала чотири золоті статуетки Оскар за свої ролі у фільмах "Рання слава" (1934), "Вгадай, хто прийде на обід?" (1968), "Лев взимку" (1968) і "На золотому озері" (1982).

Усі ці чотири Оскари акторка отримала в категорії "Найкраща акторка", що підкреслює її виняткові здібності в області акторської майстерності та ставить її серед найбільших зірок Голлівуду, чия спадщина буде жити вічно.

Інгрід Бергман – 7 номінацій (3 премії)

Інгрід Бергман – одна з акторок Голлівуду, чиї виступи стали еталоном майстерності. Вона була нагороджена трьома статуетками Оскар за свої блискучі ролі, дві з них у категорії "Найкраща жіноча роль" за фільми "Газове світло" (1932 рік) та "Анастасія" (1957 рік), а також за найкращу роль другого плану у фільмі "Вбивство у східному експресі" (1975 рік).

Завдяки цим трьом статуеткам, Інгрід Бергман залишила незабутній слід в історії кіно, ставши символом акторської досконалості та безсмертної кінематографічної спадщини.

Деніел Дей-Льюїс – 6 номінацій (3 премії)

Британський актор Деніел Дей-Льюїс отримав 3 заслужені статуетки Оскар "За кращу чоловічу роль". Він зіграв у фільмах "Моя ліва нога", "Нафта" та "Лінкольн".

Ці три Оскари стали яскравим підтвердженням того, що Деніел Дей-Льюїс володіє надзвичайним талантом і здатний створювати неперевершені образи, що вражають глядачів і отримують визнання критиків по всьому світу.

Меріл Стріп – 21 номінація (3 премії)

Вона є рекордсменкою премії Оскар за кількістю номінацій, хоча отримала статуетку лише тричі. Її акторська кар'єра вражає своїм розмаїттям і глибиною, що дозволило їй залишити незабутній слід у кінематографії.

Вона отримала статуетку тричі: у 1980 році за "Крамер проти Крамера", у 1982 році за "Вибір Софі", і у 2011 році за "Залізна леді".