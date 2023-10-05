5 голлівудських акторів, які померли молодими

Життя дуже непередбачуване. Тож навіть найталановитіші, найрозумніші та найкрасивіші знаменитості можуть піти з життя дуже рано.

Так, 24 Канал зібрав інформацію про акторів та акторок, смерті яких сколихнули весь світ. Трагічні історії з життя Пола Уокера, Брендона Лі, Бріттан Мерфі та інших – читайте далі.

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Антон Єльчин, 27 років

Популярний своїми ролями у стрічках "Зоряні війни: Епізод VII, Пробудження сили" та "Зелена кімната" американський актор російського походження пішов з життя 19 червня 2016 року внаслідок ДТП. Автомобіль актора став несправним, через що й трапився трагічний випадок.



Антон Єльчин / Фото з Вікіпедії

Брендон Лі, 28 років

Американський актор загинув на знімальному майданчику фільму "Ворон". Лі був випадково застрелений колегою-актором Майклом Мессі. У пістолет із реквізиту потрапила заглушка, яка під час пострілу холостим патроном потрапила в живіт Брендона і смертельно його поранила.



Брендон Лі / Фото з Вікіпедії

Бріттан Мерфі, 32 роки

Знаменитість найбільш відома своїми ролями у таких фільмах, як "8 миля" та "Перерване життя", трагічно померла 20 грудня 2009 року. Медичні експерти підтвердили, що її передчасну смерть спричинила зупинка серця, спровокована через ліки, які акторка приймала під час боротьби з пневмонією та анемією.



Бріттан Мерфі / Фото з Вікіпедії

Кріс Фарлі, 33 роки

Актор став знаменитим на початку 1990-х років завдяки видатним виступам у відомому музичному комедійному шоу "Суботнім вечором у прямому ефірі". Здобувши широке визнання, Фарлі знявся в серії дуже успішних комедійних фільмів. Однак після ролі головного героя у фільмі "Ніндзя з Беверлі-Хіллз" його слава досягла нових висот. На жаль, життя Фарлі обірвалося 18 грудня 1997 року, коли в нього зупинилося серця внаслідок передозування спідболом.



Кріс Фарлі / Фото з Вікіпедії

Пол Уокер, 40 років

Американський актор і колишня модель трагічно помер у віці 40 років. Уокер отримав широке визнання на початку 2000-х років завдяки своїм видатним ролям у численних блокбастерах, зокрема в образі культового персонажа Брайана О'Коннора в відомій серії фільмів "Форсаж" (2001) і наступних частинах. Життя Пола обірвалося в жахливій автомобільній аварії. Інцидент стався у 2013 році, коли актор і його друг поверталися з благодійного заходу, організованого їхнім фондом. На жаль, водій не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення зі стовпом, а потім машина врізалася в дерево. У цій катастрофічній аварії ніхто не вижив.



Пол Уокер / Фото з Вікіпедії