Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким акторів, які віддали своє життя за Україну. Вічна і світла пам'ять.
Назавжди в строю: відомі українські актори, які загинули на війні
- Війна в Україні призвела до того, що багато відомих акторів приєдналися до Збройних Сил, відмовившись від кар'єрного життя заради захисту країни.
- Серед загиблих героїв-акторів, які віддали своє життя за незалежність України, – Юрій Феліпенко, Олексій Хільський, Максим Неліпа, Ярослав Гаркавко, Богдан Колесник та інші.
6 грудня 2025 року в Україні відзначають День Збройних Сил України – один із найважливіших днів у році. Це день, коли ми знову і знову дякуємо тим, хто стоїть на захисті України.
Після початку повномасштабної війни до лав Збройних Сил приєдналася й велика кількість відомих людей, зокрема акторів, які звикли тримати в руках реквізит, а не справжню зброю. Однак війна внесла свої корективи, і багато хто змінив своє життя кардинально. У матеріалі 24 Каналу ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність України.
Хто з українських акторів віддав своє життя за незалежність України?
Це були люди, які, як і багато інших артистів, звикли тримати в руках реквізит, а не автомат. Вони звикли бути на знімальних майданчиках та театральних сценах, а не на бойових позиціях. Люди, які звикли до камер та інших технік, але точно не до бойового досвіду.
Однак після початку повномасштабної війни в Україні вони не залишилися осторонь і взяли на себе відповідальність за свою країну. Хтось зробив це швидше, хтось пізніше, але кожен з них відмовився від свого повсякденного життя, часу з родиною чи побудови кар'єри заради того, щоб в України було майбутнє.
Серед українських акторів, які віддали своє життя у цій війні, такі артисти:
- Юрій Феліпенко
- Олексій Хільський
- Максим Неліпа
- Ярослав Гаркавко
- Богдан Колесник
- Василь Кухарський
- Андрій Павленко
- Євген Світличний
- Яків Ткаченко
- Андрій Доманський
- Володимир Федінчук
- Євген Шумілов
- Філіп Віннер
- Антон Прасоленко та інші актори.
На жаль, вони віддали найцінніше – своє життя. Для всіх українців вони назавжди залишаються героями, імена яких ми пам'ятатимемо завжди.