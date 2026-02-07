3 акторські пари, які зіграли шалене кохання на екрані, а в житті ненавиділи одне одного

Іноді актори настільки професійно грають свої ролі, що ніхто й не здогадується, що в реальному житті вони ненавидять одне одного. У кіновиробництві були такі випадки.

Акторам доводилося грати шалене кохання на знімальному майданчику, хоча з різних причин у житті вони не ладнали між собою. У матеріалі 24 Каналу ми розповімо про такі випадки.

Які актори зіграли кохання на екрані, а в житті ненавиділи одне одного?

Раян Гослінг і Рейчел МакАдамс

У їхнє кохання повірили мільйони. Райан Гослінг і Рейчел МакАдамс зіграли разом у фільмі "Щоденник пам'яті", прем'єра якого відбулася у 2004 році. Пристрасні сцени та поцілунки були настільки правдоподібними, що ніхто б не міг подумати, що Райан Гослінг не міг терпіти Рейчел на знімальному майданчику.

Відомо, що він навіть просив замінити її на іншу акторку. Однак після прем'єри фільму акторам вдалося порозумітися і вони навіть пробували будувати стосунки.

Патрік Свейзі і Дженніфер Грей

У 1987 році відбулася прем'єра відомої американської музичної драми "Брудні танці". Головні ролі у фільмі зіграли Патрік Свейзі і Дженніфер Грей. І хоча глядачі відчували неабияку пристрасть між персонажами, у реальному житті вони також не могли терпіти одне одного.

Вони дратували одне одного, а Патрік Свейзі навіть вважав акторку занадто молодою та непрофесійною, тож Дженніфер Грей часто чула в свою адресу неприємні речі та неодноразово плакала через слова Патріка.

Джулія Робертс і Нік Нолті

Ще однією акторською парою, яка вдавала неабияку закоханість на знімальному майданчику, були Джулія Робертс і Нік Нолті. Вони зіграли закохану пару у фільмі "Я люблю неприємності", прем'єра якого відбулася в 1994 році. Ці двоє ніяк не могли знайти спільну мову.

Однак у 2022 році Нік Нолті зізнався, що вони з Джулією Робертс уже поховали сокири війни і нарешті знайшли спільну мову.