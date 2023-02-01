Голлівудська зірка Ебігейл Бреслін вийшла заміж за хлопця з Одеси – чарівні фото з весілля

Американська актриса Ебігейл Бреслін, відома за фільмом "Маленька міс Щастя", вийшла заміж 28 січня. Її обранцем став хлопець, який народився в Одесі Айра Кунянські.

Чоловік народився в Україні у єврейській родині, але вже довго проживає у Лос-Анджелесі. Відомо, що він займається криптотрейдингом.

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Акторка Ебігейл Бреслін вийшла заміж за одесита Айра Кунянські

Романтичні стосунки у пари почалися 2017 року. Вони зустрічалися 5 років і одружилися 28 січня. Зірка опублікувала чарівні фото з весілля у своїх соцмережах.

Вийшла заміж за найкращого друга,

– написала зірка в інстаграмі.

Ебігейл Бреслін вийшла заміж за одесита Айра Кунянські / Фото з інстаграму актриси

31-річний одесит на своїй сторінці в інстаграмі поділився також фотографією, на якій він і Бреслін святкують із друзями у весільному вбранні, і написав: "Люблю свою другу половинку".

Ебігейл Бреслін вийшла заміж за одесита Айра Кунянські / Скриншот допису чоловіка

Ебігейл Бреслін народилася 14 квітня 1996 року в Нью-Йорк. У 3 роки почала зніматися в рекламних роликах, а дебютувала на великому екрані у 2002 році, коли їй було всього лише 6 років. Вона зіграла роль у фільмі "Знаки" режисера М. Найт Ш'ямалана. У 10 років актриса зіграла роль незграбної дівчинки Олів Гувер, яка мріє про перемогу в конкурсі краси, у фільмі "Маленька міс Щастя" від режисерів Валері Феріс та Джонатаном Дейтона. За цей фільм зірка була номінована на Оскар-2006 у категорії "Найкраща актриса другого плану". Зірка також відома своїми роботами у фільмах "Виразно, можливо", "Королеви крику" та франшизі "Зомбіленд".

Декілька акторів, зокрема Ель Феннінг, Нісі Неш-Беттс, Дебра Мессінг, Олівія Манн, Ізабель Фурман, Анна-Софія Робб, Розаріо Доусон і Сара Хайланд, привітали Бреслін через інстаграм з весіллям.