У акторки Катерини Скорсоне згорів будинок: як вона з дітьми змогла врятуватися

Канадська акторка Катерина Скорсоне повідомила, що у неї згорів будинок. Пожежа сталася ще кілька місяців тому. Зірка розповіла, як вона рятувалася з вогню з трьома маленькими дітьми.

Катерина Скорсоне відома за серіалами "Приватна практика" та "Анатомія пристрасті", а також міні-серіалом "Аліса в Країні чудес". На щастя вона та її діти не постраждали.

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Проте у пожежі загинули всі домашні улюбленці сім'ї – три коти та один собака.

Зірка не уточнила, що саме стало причиною займання. Відомо лише, що густий чорний дим охопив їхнє житло пізно ввечері, коли діти готувалися спати. Все сталося так швидко, що акторка встигла лише взути доньок і вибігти з ними на вулицю, не взявши жодних речей.

Кілька місяців тому мій будинок згорів. Коли я готувала дітей до сну і закінчувала їх купання, дим почав просочуватися навіть у ванній. Коли я визирнула в коридор, стовп густого чорного диму вже утворився і заповнював будинок,

– пригадує Катерина.



Наслідки пожежі в досі Катерини Скорсоне / Фото з її інстаграму

За її словами, в неї було близько двох хвилин, щоб вивести з дому трьох дітей. "Ми вибралися з дому, не одягнувши нічого, крім взуття. Але ми вибралися. І за це я нескінченно вдячна", – додала Скорсоне.

Акторка опублікувала серію архівних фото з тваринами, які загинули в пожежі. Вона зазначила, що їхня родина досі не може змиритися з цією гіркою втратою.

Тваринки Катерини Скорсоне, які загинули в пожежі / Фото з її інстаграму

Зірка розповіла, що після пожежі багато людей відгукнулися на її горе та допомогли впоратися з багатьма труднощами.

"Дякую пожежникам і слідчим. Дякую моїй сусідці, яка відповідала на наші шалені стуки в її двері. Дякую батькам зі школи моїх дітей, які надіслали іграшки та книги, моїм друзям, які надіслали одяг і приладдя, моїм сестрам", – написала Катерина.

Додамо, що одна з доньок Катерини Скорсоне має синдром Дауна.

До слова, перший чоловік співачки Марії Бурмаки, Дмитро Небесійчук, помер 27 січня під час пожежі у власному будинку на Івано-Франківщині. У нього залишилась донька від Марії Ярина.