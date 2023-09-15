З Джейсоном Момоа: у мережі вийшов трейлер нового фільму "Аквамен і загублене королівство"

Студія Warner Bros. Pictures опублікувала трейлер фентезійного фільму "Аквамен і загублене королівство". Прем'єра стрічки в Україні відбудеться 21 грудня 2023 року.

Головні ролі зіграли Джейсон Момоа ("Форсаж Х", "Аквамен"), Патрік Вілсон (трилогія "Закляття", "Аквамен"), Яг'я Абдул-Матін II ("Аквамен", "Матриця: Воскресіння"), Ніколь Кідман ("Аквамен"), Ембер Герд, Дольф Лундгрен, Рендалл Парк та інші. Режисером виступив Джеймс Ван.

Читайте ще Від інтриг до адреналіну: 5 крутих серіалів про ставки на спорт та азартні ігри

У мережі вийшов трейлер "Аквамена і загублене королівство"

За сюжетом, Чорна Манта не змогла перемогти Аквамена з першого разу, але не полишила бажання помститися за смерть батька. Проте цього разу вона ще небезпечніша і прагне знищити свого ворога раз і назавжди.

Чорна Манта використовує міць міфічного Чорного Тризуба, який пробуджує давню зловісну силу. Щоб зупинити його, Аквамен звернеться до свого ув'язненого брата Орма, колишнього короля Атлантиди, щоб укласти неочікуваний союз. Вони матимуть обов'язок захистити королівство і врятувати сім'ю Аквамена та світ від знищення.

Favbet зробить ваш відпочинок яскравим та дозволить вам зануритися в захопливий світ ігор. Тепер вам не потрібно довго задумуватися над тим, як провести свій вільний час, оскільки Favbet вже подбав про це.

"Аквамен і загублене королівство": дивіться трейлер онлайн

Композитором супергеройської стрічки став Руперт Ґреґсон-Вільямс. У його фільмографії "Готель "Руанда", за який він був відзначений премією "Європейський кінокомпозитор", "З міркувань совісті", "Чудо-жінка", "Аквамен", "За огорожею", "Бджолине кіно", "Огидно" тощо.

До слова, нещодавно показали трейлер серіалу Netflix "Статеве виховання". Прем'єра очікується 21 вересня.