Казав, що хоче вбити себе, – дружина Алека Болдвіна розповіла, що він хотів покінчити життя

Дружина актора Алека Болдвіна поділилася зізнаннями про психологічний стан свого чоловіка після трагедії, що сталася на зйомках фільму "Іржа". Внаслідок фатальної стрілянини загинула українська операторка Галина Гатчінс. Іларія Болдвін розповіла, що Алек переживав надзвичайно глибоку депресію через цей нещасний випадок.

Зі слів Іларії, Алек був настільки спустошений, що навіть думав про самогубство. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.

Дивіться також Мережа вибухнула коментарями: що пишуть про перемогу скандальної "Анори" на Оскарі-2025

Алек Болдвін хотів покінчити життя самогубством: що сталося

Дружина актора Алека Болдвіна поділилася важким зізнанням про психоемоційний стан свого чоловіка після трагедії на зйомках фільму "Іржа". Унаслідок стрілянини, що сталася на майданчику, загинула українська операторка Галина Гатчинс.

Іларія розповіла, що Алек переживав настільки глибоку депресію після цього інциденту, що його емоційний стан став критичним. Тиск провини був настільки сильним, що, за словами Іларії, Алек був готовий піти на крайні заходи й навіть думав про самогубство.

Я знайшла ці текстові повідомлення між нами наступного дня. І Алек казав, що хоче вбити себе,

– поділилася жінка.

Іларія Болдвін поділилася, що після трагедії на зйомках фільму "Іржа" Алек Болдвін переживав через те, що він вижив.