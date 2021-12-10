Актор Алек Болдвін опублікував листа знімальної групи з проханням продовжити зйомки "Іржі" після смерті операторки Галини Гатчинс. Про що ще йдеться у повідомленні – читайте у матеріалі.

Знімальна команда фільму обурилася тим, що у деяких ЗМІ її роботу описують як небезпечну, зокрема "безладну та експлуататорську". Після цього вона написала листа, в якому зазначила, що такі новини відвертають увагу "від пам'яті Галини Гатчинс та необхідності знайти сучасні альтернативи застарілим галузевим методам використання вогнепальної зброї та техніки безпеки".

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Цього листа Алек Болдвін опублікував у своєму інстаграмі.

Про що йдеться у листі

Команда висловила співчуття і наголосила, що дуже переймається через втрату їхньої подруги та колеги Галини Гатчінс.

Ми дуже переймаємося через втрату нашої подруги та колеги Галини Гатчінс. Багато в чому вона була в центрі нашої постановки, і її втрата шокувала кожного з нас. Ми страждаємо від втрати нашої єдності, нашого духу та втрати нашої праці,

– заявили колеги Алека Болдвіна.

"На жаль, у кіноіндустрії прийнято працювати над непрофесійним чи неспокійним виробництвом, щоб здобути досвід та визнання. Багато хто з нас працював над такими постановками. Rust не був одним із них. Rust був професіоналом, але ми визнаємо, що склад, який працював над стрічкою, не був ідеальним", – вони доповнюють.

Окрім цього, вони написали, що взагалі не скаржилися на умови праці. Вони працювали за домовленістю 12 годин, отримували справедливі та вчасні гонорари, а також їх забезпечили житлом.

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Знімальна група переконана, що смерть операторки – нещасний випадок. Вся команда хоче, щоб стрічку "Іржа" побачили на великих екранах.

Поки що ми підтримуємо одне одного і співпрацюємо зі слідчими. Просимо бути більш співчутливими до нас і наших колег до завершення розслідування. Ми вдячні нашим численним друзям та сім'ям, які висловили співчуття та підтримку,

– йдеться наприкінці листа.

За останніми новинами цієї трагедії, Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета. Актор наголосив, що ніколи б не навів пістолет на людину.