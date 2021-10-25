Алек Болдвін скасував усі свої проєкти через трагедію на зйомках

Актор Алек Болдвін скасував свою участь у всіх майбутніх фільмах. Причиною стала смерть операторки Галини Гатчінс на зйомках вестерну "Раст".

Нещодавно актор прокоментував моторошний інцидент у своєму твітері. Він наголосив, що у нього немає слів, аби описати весь шок та смуток, що охоплюють його після смерті Галини Гатчінс.

До теми Батьки Галини Гатчінс не звинувачують Алека Болдвіна у смерті доньки

Сьогодні з’явилася інформація, що Болдвін бере паузу в акторській кар’єрі й спробує "перевантажити" себе, як він робив це у важких моментах у минулому.

Він був в істериці. Всі розуміють, що це був нещасний випадок, але він повністю спустошений,

– повідомив колега Болдвіна.

Що відомо про загибель українки Галини Гатчінс

22 жовтня у штаті Нью-Мексико під час зйомок вестерну "Іржа" актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс. Це трапилось на знімальному майданчику;

В українському МЗС підтвердили, що 42-річна операторка Галина Гатчінс мала українське громадянство. Вона отримала вищу освіту в Києві й переїхала у США, щоб будувати кар'єру в кінематографі;

Відомо, що актор мав стріляти з реквізитного пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Проте очевидець пояснив, що нещасний випадок стався через пропуски запалювання зброї з холостими патронами. Коли актор вистрелив, осколки кулі розлетілися і потрапили у 2 людей;

Також важке поранення отримав режисер стрічки Джоел Соуз. Його відвезли до лікарні, однак, зараз він почувається добре.

Сам актор Алек Болдвін запевнив, що співпрацює з правоохоронцями. Він наголосив, що у нього немає слів, аби описати весь шок та смуток, що охоплюють його після смерті Галини Гатчінс;

Чоловік Галини Гатчінс вперше прокоментував трагедію і подякував всім, хто поділився зображеннями та історіями з життя української операторки;

Револьвер, із якого актор Алек Болдвін випадково застрелив українку Галину Гатчінс, нібито перевіряла "недосвідчена" зброярка Ганна Гутьєррес-Рід. Раніше на неї вже скаржилась знімальна група;

У Лос-Анджелесі відбувся пам'ятний захід на честь операторки-постановниці Галини Гатчінс.



