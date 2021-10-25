Алек Болдвін скасував усі свої проєкти через трагедію на зйомках

25 жовтня 2021 , 18:57
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Джерело:

People

Актор Алек Болдвін скасував свою участь у всіх майбутніх фільмах. Причиною стала смерть операторки Галини Гатчінс на зйомках вестерну "Раст".

Нещодавно актор прокоментував моторошний інцидент у своєму твітері. Він наголосив, що у нього немає слів, аби описати весь шок та смуток, що охоплюють його після смерті Галини Гатчінс.

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Сьогодні з’явилася інформація, що Болдвін бере паузу в акторській кар’єрі й спробує "перевантажити" себе, як він робив це у важких моментах у минулому. 

Він був в істериці. Всі розуміють, що це був нещасний випадок, але він повністю спустошений,
– повідомив колега Болдвіна. 

Що відомо про загибель українки Галини Гатчінс

  • 22 жовтня у штаті Нью-Мексико під час зйомок вестерну "Іржа" актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс. Це трапилось на знімальному майданчику;
  • В українському МЗС підтвердили, що 42-річна операторка Галина Гатчінс мала українське громадянство. Вона отримала вищу освіту в Києві й переїхала у США, щоб будувати кар'єру в кінематографі;
  • Відомо, що актор мав стріляти з реквізитного пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Проте очевидець пояснив, що нещасний випадок стався через пропуски запалювання зброї з холостими патронами. Коли актор вистрелив, осколки кулі розлетілися і потрапили у 2 людей;
  • Також важке поранення отримав режисер стрічки Джоел Соуз. Його відвезли до лікарні, однак, зараз він почувається добре.
  • Сам актор Алек Болдвін запевнив, що співпрацює з правоохоронцями. Він наголосив, що у нього немає слів, аби описати весь шок та смуток, що охоплюють його після смерті Галини Гатчінс;
  • Чоловік Галини Гатчінс вперше прокоментував трагедію і подякував всім, хто поділився зображеннями та історіями з життя української операторки;
  • Револьвер, із якого актор Алек Болдвін випадково застрелив українку Галину Гатчінс, нібито перевіряла "недосвідчена" зброярка Ганна Гутьєррес-Рід. Раніше на неї вже скаржилась знімальна група;
  • У Лос-Анджелесі відбувся пам'ятний захід на честь операторки-постановниці Галини Гатчінс.


 

Автор: Наталія Гулій