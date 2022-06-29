Українська модель Аліна Байкова, якій раніше приписували роман з Леонардо Ді Капріо, здивована поведінкою актора. Як відомо, у березні зірка написала йому повідомлення щодо війни в Україні, але актор проігнорував його і нічого не відповів.

Байкова для ютуб-каналу Іванни Підборської "ДеЯк" розповіла про початок війни в Україні. Зірка переживала за своїх рідних, але і не забула про старих знайомих. Особливо за легендарного Ді Капріо, який перші місяці мовчав про вторгнення Росії.

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Аліна Байкова розповіла про реакцію Леонардо Ді Капріо на її повідомлення про війну в Україні

"Коли війна почалася, на 10-й день десь, я бачу, що багато селебрітіс висловлюються, а від нього взагалі нічого немає. Я зайшла на його сторінку, але жодних постів не було. Я сказала: "Ось так, Лео? Такі люди, як ти, мають говорити. Ти маєш величезний авторитет. Не мовчи", – згадала зірка в інтерв’ю.

Аліна йому пояснила, але він нічого не відповів. "Повністю проігнорував моє повідомлення", – доповнила вона.

Далі модель сказала, що через 2 чи 3 дні актор таки пожертвував гроші Україні. За її словами, 30 або 40 мільйонів, але своєї заслуги вона в цьому не бачить, адже розмови між ними не відбулося.

Коли я його в Нью-Йорку бачила, після Met Gala... Привіталися, привіт-привіт і все. Жодного слова про війну. Взагалі, нуль про Україну,

– підсумувала вона.

Аліна Байкова в інтерв’ю для ютуб-каналу "ДеЯк": дивіться відео

Аліна Байкова на Каннському кінофестивалі у 2022 році

За всі дні перебування на Лазуровому березі Аліна Байкова ще жодного разу нікуди не вийшла без української символіки. На прем’єру фільму про Елвіса Преслі українська модель з’явилася у довгій жовтій сукні з пір’ям від знаменитого ліванського модельєра Елі Сааба. Родзинкою в образі українки став макіяж. Візажисти підкреслили погляд блакитними та жовтими тінями.

А ось на червону доріжку Канн Аліна змогла пронести український прапор, який сховала у бюсті.

Леонардо Ді Капріо та Україна

Нагадаємо, на другий місяць війни голлівудський актор Леонардо Ді Капріо на своїй сторінці в інстаграмі оприлюднив світлини жертв війни в Україні. Крім цього, актор закликав всіх небайдужих допомагати українцям і у своєму дописі актор залишив посилання на благодійні організації, які підтримують Україну.

Жертви війни в Україні втратили все: від своїх близьких до основних матеріалів для виживання. Гуманітарні організації, такі як @SavetheChildren @careorg @IRC і @refugees, працюють на місцях, присвячуючи свій персонал і ресурси для підтримки сімей і невинних людей,

– сказав Ді Капріо.

У своєму дописі актор залишив посилання на благодійні організації, які підтримують Україну.