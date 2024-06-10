Українська артистка Аліна Гросу розповіла, що знімається в проєкті від Netflix

Українська актриса і співачка Аліна Гросу поділилася деталями свого життя в Лос-Анджелесі. Артистка зізналася, що наразі знімається у проєкті для Netflix.

Зовсім нещодавно знаменитість вдруге вийшла заміж, однак не поспішає розкривати ім'я свого обранця. А тепер українська акторка підкорює уже нові вершини, знімаючись для Netflix.

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Аліна Гросу знімається на Netflix: подробиці

Українська артистка Аліна Гросу розповіла, що перебуваючи у Лос-Анджелесі, вона навчається на акторському та режисерському факультетах. Зараз акторка відчуває неймовірну радість та гордість, оскільки отримала можливість працювати в одному проєкті від Netflix разом із відомими світовими акторами.

Я зараз знімаюся на Netflix. Я щаслива, тому що у мене це вийшло. Це дуже хороший і цікавий проєкт. Це такий крок на сходинку вище, такими моментами я пишаюся. Я не можу розповідати всі подробиці, тому що, звісно, підписувала контракт. Дуже відомі актори знімаються. Усе, що я можу сказати,

– зазначила 29-річна Гросу.

Поміж іншого, акторка проводить сольні концерти та не забуває про Україну. Вона визнає, що, попри успіх, який вона здобула за кордоном, не прагне жити там і мріє про повернення додому, щоб бути поруч із сім'єю.

Аліна Гросу вдруге вийшла заміж: що відомо

Ще з початку лютого співачка натякала на наступне заміжжя. Зірка виклала романтичний відеокліп та фото з чоловіком, яке показує їх закоханість, хоча обличчя партнера приховала. Оскільки Гросу не робила конкретних заяв, деякі фанати припустили, що вона використовує таке чутки для просування себе.

Нарешті, Аліна Гросу офіційно підтвердила, що вийшла заміж вдруге.

Моя історія почалася між моїм першим і другим шлюбом. Ви ніколи не чули про мої стосунки з цією людиною, і інтернет про це не знає. Але це також дуже відома людина, і вона актор. Це не те, що ви думаєте! Наші стосунки тривали приблизно рік,

– пояснила Аліна Гросу.

Аліна визнає, що бажає тримати ім'я свого обранця в секреті якнайдовше. Вона підкреслює, що кохання – це особиста справа двох людей, і вона зараз неймовірно щаслива у цих нових стосунках.