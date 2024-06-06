Відомі кінопроєкти за участю Алісси Мілано, яка підтримала Україну і стала амбасадоркою UNITED24

Від початку повномасштабної війни чимало світових знаменитостей висловили підтримку Україні. Зокрема, зі словами підтримки українського народу нещодавно виступила відома американська акторка Алісса Мілано. Ба більше, артистка стала амбасадоркою платформи United24.

З огляду на це, редакція Кіно 24 вирішила зібрати 4 найвідоміші кінопроєкти, в яких взяла участь Алісса Мілано. Тож обирайте будь-який з них та насолоджуйтеся переглядом!

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"Всі жінки – відьми" / "Зачаровані"

Цей проєкт став для Алісси Мілано справді визначним, адже він зробив її справді популярною. Багато прихильників цього серіалу хотіли мати такі ж надздібності як у героїні Фібі, яку Мілано втілила на екранах. До слова, з п'ятого сезону, Алісса разом із колегою по цеху Голлі Мері Комбс, почала продюсувати серіал.

За сюжетом, одна з героїнь повертається у Сан-Франциско до старших сестер, які живуть в маєтку своєї бабусі. Саме цієї ночі Прю, Пайпер і Фібі загадковим чином знаходять на горищі чаклунську книжку. Прочитавши звідти рядки, дівчата й уявлення не мали, що це дало поштовх до розвитку надзвичайних здібностей у сестер. До того ж в кожної свій неповторний дар. Пайпер володіє силою, яка здатна зупиняти час, Прю може пересувати предмети на відстані, а ось Фібі може передбачати майбутнє. З того часу життя сестер сповнюється загадками, які ведуть до дивовижних і небезпечних пригод.

"Всі жінки – відьми" / "Зачаровані": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Неділі у Тіффані"

Коли Джейн була ще дитиною, вона мала найкращого друга Майкла. Однак ніхто його не міг бачити, тож всі навколо вважали, що це лише надто розвинена уява дівчинки. Виявляється, що Майкл насправді ангел-охоронець. Свого часу ці двоє проводили дуже багато часу. Проте, коли Джейн підросла, настав час для Майкла залишити її.

Проходять роки і Джейн стала дорослою жінкою, яка незабаром має вийти заміж. Але одного разу вона зустрічає Майкла в людській подобі і їй важко повірити, що це дійсно він, той самий уявний друг з дитинства. З огляду на всі події, Джейн відчуває, що має сумніви у своїх почуттях до нареченого, оскільки насправді її приваблює Майкл.

"Неділі у Тіффані": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хлопець моєї дівчини"

В цьому фільмі Алісса Мілано зіграла сміливу та розумну дівчину Джессі. Героїня дуже хоче знайти хорошого чоловіка і чекає свого ідеалу. Одного дня вона зустрічає Ітана, безнадійного письменника, після того, як його останній роман відкинули видавці. Проте в цій зустрічі Джессі не вбачає лише можливість надихнути хлопця, там заховане щось більше. Але дівчина в той самий період знайомиться і з Троєм – впевненим і успішним рекламістом, який завжди сама елегантність та романтика. Тепер перед Джессі виникає романтичний парадокс: що їй робити, коли вона зустрічає двох чоловіків, які їй дуже припали до душі?

"Хлопець моєї дівчини": дивіться онлайн трейлер фільму

"Без сорому"

За сюжетом, молода письменниця Грейс їде до Вашингтона на прохання своєї сестри Кетлін. Однак вона не знає, що та приховує великий секрет. Кейтрін для Грейс лише шкільна вчителька, яка всіма силами веде запеклу боротьбу за опікунство над дітьми. Однак насправді вона ще й заробляє гроші у вебкам-сервісі.

Одного вечора Грейс вирушає на побачення, але після повернення додому виявляє труп Кетлін. У ході розслідування вона з'ясовує, що окрім сестри вже були смерті її колег. Чи зможе вона розібратися в тому, що сталося, і знайти вбивцю?

"Без сорому": дивіться онлайн трейлер фільму

Алісса Мілано і підтримка України