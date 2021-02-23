Культовий режисер Вуді Аллен та його дружина Сун-і Превен не пропустили прем'єри скандального серіалу HBO. В "Аллен проти Ферроу" розкрили резонансний секс-скандал, а чоловіка вкотре звинуватили у розбещуванні доньки. Вуді Аллен вирішив не мовчати та прокоментував побачене.

Як відомо, прем'єра 1 серії "Аллен проти Ферроу" відбулась у неділю, 21 лютого. У цьому епізоді автори проєкту зробили акцент на інтерв'ю доньки режисера Ділан, яка в деталях розповіла про те, як її зірковий батько доглядав за нею з юних років, а потім вдався до інцесту. За словами дівчини, Вуді Аллен її зґвалтував у 1992 році, коли їй було всього 7 років.

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На ці звинувачення у стрічці відреагував Вуді Аллен. Він вкотре наголосив, що ці заяви є фейковими, а Ділан говорить їх на прохання матері Мії Ферроу.

Ці документалісти не цікавились правдою. Замість цього вони роками потай співпрацювали з Ферроу та їхніми помічниками, щоб створити незграбну роботу, пронизану брехнею. Як відомо, упродовж десятиліть ці звинувачення є категорично помилковими,

– заявив він.

Окрім цього, у заяві Вуді Аллен наголосив, що справу ретельно розслідували і жодних доказів, які підтверджували заяви Ділан Ферроу, не знайшли. Кіновиробники також звертались до режисера за коментарем і дали йому лише кілька днів на це. Тому й Вуді Аллен переконаний, що документалісти не були зацікавлені у пошуках правди, адже HBO "має постійні виробничі угоди та ділові стосунки з Ронаном Ферроу" – сином Вуді та Мії, який є прибічником руху #MeToo.

"Хоча цей неякісний шматочок інформації може привернути увагу, він не змінює фактів", – додав Вуді Аллен.

"Аллен проти Ферроу": що відомо про документальну стрічку

Стрічка "Аллен проти Ферроу" складатиметься всього з 4 епізодів, які вже привернули шалену увагу публіки. Серіал складатиметься з інтерв'ю колишньої дружини Аллена – Мії Ферроу, а також їхніх дітей Ділан, Дейзі та Флетчера. Також своїми думками про ситуацію поділились друзі родини, які начебто підтвердять, що режисер мав особливе ставлення до Ділан.

Було стільки дезінформації... стільки брехні. Мене піддавали сумнівів, контролю та будь-якого виду приниження, – говорить Ділан Ферроу у серіалі.

Зазначається, що Вуді Аллен мав стосунки і з іншими нащадками. Про це, як стверджують автори проєкту, свідчать і його стосунки з всиновленою донькою Сун-і Превен, з якою режисер одружився у 1997 році.

"Аллен проти Ферроу": дивіться трейлер

Водночас Мозес Ферроу – всиновлений син Вуді та Мії – не з'явиться у серіалі. Він аргументував це тим, що його сестра Ділан піддалась маніпуляціям матері.

Реакція авторів серіалу

В журналі The Washington Post режисери стрічки "Аллен проти Ферроу" Кірбі Дік та Емі Зірінг заявили, що вони навмисно зосередили увагу на історії Ділан.

"Тут більше йдеться про системність. Цей фільм розповідає про співучасть, силу знаменитості, те, як ми всі віримо в те, що повторюється. Дік вважає, що багато прихильників Аллена після перегляду фільму "або передумають, або подивляться на все інакше", – розповіла Емі Зірінг.

Зазначимо, що справа проти Вуді Аллена тягнеться з 1993 року. Тоді вперше донька режисера заявила про зґвалтування. Злочин розслідувала поліція штату Коннектикут, де жила родина Вуді Аллена. Чоловіка не затримували, а в суді його визнали невинним.