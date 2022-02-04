Amazon показав нестандартні постери серіалу "Володар перснів: Персні Влади": що на них зображено

Стрімінг Amazon Prime Video опублікував перші постери нового серіалу "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Прем’єра запланована на 2 вересня 2022 року.

На опублікованих постерах творці серіалу показали руки різних героїв, зокрема й носіїв перснів. Зверніть увагу, серіал, події якого розгортаються у Другій епосі Середзем'я, розповість історію, власне, створення перснів та сходження Саурона.

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Історія у новому проєкті розгортатиметься за тисячі років до подій з книг письменника Джона Толкіна і фільмів Пітера Джексона за мотивами "Володаря перснів".

Відомо, що Amazon вже запланував 5 сезонів цього серіалу. У першому сезоні буде 8 серій, бюджет яких склав 464 мільйони доларів. Шоуранерами серіалу є Джон Д. Пейн і Патрік Маккей. Режисером перших двох епізодів буде Хуан Антоніо Байона. Головні ролі у серіалі зіграють:

Ленні Генрі ("Гаррі Поттер і в'язень Азкабану"),

Роберт Арамайо ("Гра престолів"),

Назанін Бон'яді ("Готель Мумбаї: протистояння"),

Морфідд Кларк ("Темні матерії", "Дракула") та інші зірки.

"Володар перснів: Персні Влади": посетри до серіалу / Фото з твітеру The Lord of the Rings on Prime