Американський режисер Роберт Вайд назвав Путіна вірусом і підтримав Україну: промовисте фото

Американський режисер, продюсер та сценарист Роберт Вайд, відомий за серіалом "Стримай свій ентузіазм", підтримав Україну. У своєму твітері він опублікував фото з Києва і підписав хештегом #StandWithUkraine.

Цікаво, що фото, яке режисер показав своїм підписникам, зроблене 9 років тому. Крім нього, він опублікував й інші світлини з України.

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Я думав піти туди, де відбувається дія, але там надзвичайно тихо. Де всі? #StandWithUkrain,

– стурбовано висловився режисер у твітері.



Роберт Вайд у Києві / Фото з інстаграму режисера

Окрім цього фото, режисер показав й інші, на яких зображені:

Києво-Печерська лавра;

Софіївський собор;

вулиця Хрещатик;

будинок Сіроткіна;

Трапезний собор Антонія і Феодосія Печерських.

Роберт Вайд у Києві / Фото з інстаграму режисера

Ну, наступний варіант вірусу є тут. Його звати Путін,

– написав режисер в інстаграмі.

Нагадаємо, чимало українських зірок шоубізу, кіноіндустрії відреагували на визнання Росією бойовиків. Попри те, що ця новина сколихнула весь світ, українські знаменитості закликають до миру та наголошують, що нашій країні не потрібна війна.

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Окрім Роберта Вайда, Україну підтримав британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон. Він наголосив, що "світ повинен підтримати Україну, яка добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на "пошану Росією незалежності та суверенітету та чинних кордонів України".

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!