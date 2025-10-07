-

30 жовтня в кінотеатрах відбудеться прем'єра фільму "Батьківські збори", де одну з головних ролей зіграла Анастасія Цимбалару. Раніше акторка підкорювала серця глядачів своєю грою в серіалах, а тепер дебютує в повнометражному кіно.

Напередодні прем'єри ми поспілкувалися з Анастасією й дізналися багато цікавого про новий фільм, а також інші подробиці з життя. Більше читайте далі в ексклюзивному інтерв'ю Кіно 24.

Теж цікаво "Мавка․ Справжній міф" – найочікуваніший фільм 2026 року: інтерв'ю з головною героїнею

Фільм "Батьківські збори" та його меседжі

Розкажіть, будь ласка, детальніше про фільм "Батьківські збори" й свою роль у ньому.

"Батьківські збори" – це сімейна комедія, яка виходить у прокат вже 30 жовтня. Це історія, яка знайома практично кожному: шкільне життя, вчителі, батьки й діти, але подана з іронією, гумором та під зовсім несподіваним кутом. Тут, під час звичайної зустрічі вчителя з батьками, розкриваються особисті драми, внутрішні конфлікти та приховані емоції героїв. Мій персонаж – Віка. Мама, чия дочка бореться за право бути президентом школи. Вікторія – мама-квочка, мама-перфекціоністка, яка приходить на збори з власними переживаннями, очікуваннями і проблемами, і в процесі діалогу з іншими вона відкриває не лише нове про свою дитину, а й про себе. Для мене було важливо показати, що за звичайною людиною, яку ми бачимо щодня, стоїть цілий світ емоцій, проблем, болю та непростих виборів.

"Батьківські збори": дивіться онлайн трейлер фільму

Які головні меседжі несе цей фільм?

"Батьківські збори" – це, перш за все, про відповідальність і взаєморозуміння. Про те, як наші дії впливають на дітей, і як ми часто, самі того не помічаючи, переносимо свої страхи та амбіції на них. Чи справді ми слухаємо й чуємо одне одного? Чи готові визнавати власні помилки? І чи можемо бути чесними з собою, щоб допомогти нашим дітям вирости вільними й щасливими?!

Ця стрічка – ваш дебют у повнометражному кіно. Які емоції та очікування у вас з цього приводу?

Досвід участі у зйомках повнометражного фільму – це інший рівень відповідальності й викликів. Для мене цей дебют – наче новий етап у професійному житті, який відкриває більше можливостей і водночас вимагає більшої сміливості. Очікувань не маю, проте мрію, щоб глядачі впізнали в історії щось своє, щоб фільм торкнувся їх емоційно й дав привід замислитися. І, звичайно, сподіваюся, що це лише початок моєї подорожі в повнометражному кіно.



Анастасія Цимбалару на зйомках фільму "Батьківські збори" / Фото пресслужби

З якими проблемами ви зіштовхувались у шкільному віці?

Я, мабуть, чи не єдина, хто була максимально наближена до свого персонажа у реальному житті. Бо, як і моя Віка, я гарно вчилася в школі, до навчання ставилась відповідально та особливих проблем не мала. Багато читала, багато доклала зусиль, але все це було мені в задоволення. Тому яскравих історій підліткового бунтарства та смішних інцидентів шкільного життя від мене ви навряд чи дочекаєтеся (усміхається, – Кіно 24).

Чи вільне зараз серце Анастасії Цимбалару?

Більшість ваших героїнь у кіно – романтичні, чуттєві дівчата, які на екрані втілюють любовні сюжети. Зараз ви досить часто показуєте в соцмережах робочі моменти, однак не транслюєте особисте життя. Чи є у вас страх відвертості?

Я для себе чітко розмежовую роботу та особисте. До соціальних мереж теж ставлюсь як до щоденної праці, бо створення контенту, рекламних інтеграцій вимагає часу та зусиль. Моє життя і без того проходить у публічному просторі, а фантазії ЗМІ і без того вистачає на створення певного бачення та образу, тому те, що мені по-справжньому близьке та цінне, хочу залишати виключно для себе і проживати щасливі моменти особисто, а не на загал.

У вас досить велика аудиторія у соцмережах – понад 170 тисяч підписників в Instagram. Чи відчуваєте ви відповідальність перед цими людьми за контент, який транслюєте? І які основні меседжі, місія у вашого блогу?

Для мене це не просто цифра. Це реальні люди, які щодня відкривають мої сторінки, довіряють мені частинку свого часу й уваги. Тому важливо розуміти, що ти можеш їм дати: підтримку, натхнення, щирість, іноді просто добрий настрій. У мене немає глобальної місії, мені просто хочеться показувати справжнє життя жінки, хай навіть і публічної професії: з перемогами й труднощами, з мріями й пошуками балансу. Я намагаюся говорити про теми, які мені близькі: мою професію, самоприйняття, красу без стереотипів, силу підтримки між жінками. Для мене важливо, щоб моя сторінка була місцем, де людина може відчути: "Я не одна, у мене теж бувають такі емоції, і це нормально".

Нещодавно ви приємно вразили підписників, опублікувавши допис, де постали у весільній сукні. А в майбутньому хотіли б весілля?

Я розглядаю подібний сценарій (усміхається, – Кіно 24).

Чи вільне зараз серце Анастасії Цимбалару?

Серце Анастасії Цимбалару – самодостатнє. Воно завжди захоплене тим, що вона робить, і людьми, з якими вона почуває себе поруч щасливою.

Який найшаленіший вчинок ви робили заради кохання?

Вчинок, на який йдуть мільйони жінок світу, але цінність якого чомусь втратилася, – повна присвята себе сім'ї та дому. Інколи навіть забуваючи про себе, власні потреби, цінності, власні мрії та амбіції; повна віддача власних сил та енергії для наповнення та реалізації іншої людини. Так просто та водночас неоціненно.

Чому Цимбалару не було в 3 сезоні "Жіночого лікаря"?

Нещодавно відбулася прем'єра нового сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Глядачі сумують за вашою героїнею. Чому не побачили вас у 3 сезоні? Це було не передбачено сценарієм чи є інші причини?

Історію мого персонажа закінчили, тому я поринула у роботу в нових серіалах. На момент зйомки третього сезону я була залучена в головній ролі в серіалі "Слідча", тому запрошую глядача до перегляду не менш цікавої роботи.

У "Батьківських зборах" також знімається Андрій Ісаєнко. Чи сумували за роботою з ним на знімальному майданчику?

Завжди більш комфортно працювати в кадрі з партнерами, з якими вже доводилося спільно втілювати персонажів раніше. Але у фільмі "Батьківські збори" наші персонажі особливо не перетинаються. Зате цей проєкт подарував мені знайомство і надзвичайно комфортну співпрацю з моїм "кіно-чоловіком" Олегом Маслюком! І в нас вийшов дуже яскравий тандем. Тепер мрію попрацювати разом з Олежиком ще раз.

Анастасія Цимбалару та Олег Маслюк / Фото пресслужби

Як Настя Цимбалару любить відпочивати?

Ви працюєте в шаленому ритмі, припускаю, що часу на відпочинок залишається дуже мало. Яким має бути ваш ідеальний день, коли хочеться відпочити без роботи та соцмереж?

За гороскопом я – рак і характеризую себе відповідно! Мені подобається моя "мушля", затишна атмосфера мого дому. Подобається займатися хатніми справами, перебувати в тиші та уникати людей, яких у моїй роботі завжди велика кількість. Тому мій ідеальний день – нікуди не поспішати, виділити час на себе, спорт, приготування смачної їжі та читання книжки за чашкою запашного чаю.

Чи є у вас guilty pleasure – щось, що ви робите на відпочинку, але не розповідали про це?

Якщо це повноцінна відпустка, то guilty pleasure для мене – відсутність обмежень на харчування. Я можу дозволити собі їсти смачну піцу, заїдаючи морозивом, можу дозволити собі за вечерею келих вина чи не дуже корисний солодкий газований напій, та й у цілому – пити звичайну воду ввечері й не думати, що на ранок мені йти в кадр із набряками. А то й зовсім збунтуватися і з'їсти гострих чіпсів перед сном (сміється, – Кіно 24). Під час зйомок таке зухвальство я собі забороняю.

Яка найбільш екстремальна ситуація траплялася з вами під час відпустки?

Я людина розважлива, тому на екстрим мене не тягне. А особливо на відпочинку, коли максимально хочеться відлежатися та від'їстися.

Чи подобається Цимбалару впізнаваність і згадки у ЗМІ?

Чи часто вас впізнають на вулиці, під час відпусток? І чи не дратує вас ця впізнаваність?

Зазвичай мені трапляються дуже тактовні та виховані люди, тому підвищена увага мене не дратує. Залюбки фотографуюся і спілкуюся зі своїм глядачем. Бувають, звісно, моменти втоми, коли сил зовсім не залишається, тому спілкування стає досить обмеженим. Але, коли хочеться приватності, завжди є окуляри та кепка, за якими можна знову ж таки сховатися у свою "мушлю".

Зараз ви є однією з найпопулярніших акторок в українському кінематографі, ваше ім'я часто фігурує в заголовках ЗМІ. Чи подобається вам це? Чи навпаки хотілося б менше згадок?

Хотілося б скоріше зміщення акцентів. Хоч і розумію, що ЗМІ зацікавлені швидше у "клікабельності" статей, тому заголовки голосні, хоча інколи й досить болючі та для мене неприємні. Мені подобається, коли медіа підтримують мої благодійні проєкти, розповідають про прем'єри нових фільмів чи серіали за моєї участі. А от висвітлення якихось припущень, які не мають підґрунтя, чи підвищені акценти на зовнішніх якостях – інколи відверто дивують. Читачу слід розуміти, що інколи засоби масової інформації створюють певні образи, які мало дотичні до реальної людини. Але така вже зворотна сторона нашої професії і треба бути до неї готовою.



Анастасія Цимбалару / Фото пресслужби

Про "Золоту Дзиґу" Темляку

В українському театрі та кіно постійно виникають скандали. Зокрема, нещодавно розгорівся скандал із Костянтином Темляком, врученою йому "Золотою Дзиґою". Через це в інфопросторі було багато хейту на адресу премії. На вашу думку, такі премії мають враховувати подібні скандали, чи все-таки мають орієнтуватися виключно на професійну частину життя акторів?

Професійні премії створені для того, щоб відзначати талант, роботу, внесок у розвиток кіно чи театру, але коли постає питання про моральні чи етичні вчинки людини, це не може залишатися осторонь. Премія має зберігати свій авторитет як професійна відзнака, але й не може ігнорувати суспільний контекст. Якщо зачіпаються базові цінності, людська гідність, права, етика, то закривати на це очі було б неправильно. У таких випадках варто шукати рішення, щоб показати, що професіоналізм важливий, але моральні принципи теж мають значення.

З якими словами ви звернулися б до тих, хто критикує українське кіно?

Критикувати завжди легше, ніж створювати. Українське кіно сьогодні тільки формується, шукає свою мову, свою енергію, своїх героїв. І це природно, що на цьому шляху будуть помилки, спроби, експерименти, які не завжди ідеально сприймаються. Але саме з цього народжується нова якість.Тому я б попросила дати українському кіно шанс. Дати можливість розвиватися. Підтримка глядача – надзвичайно важливий стимул для авторів, акторів, режисерів. І чим більше глядач буде цікавитися, приходити в кінотеатри, ділитися враженнями, тим швидше наше кіно стане конкурентним у світі.

Які фільми радить подивитися восени

І завершальне питання. Які фільми/серіали ви б радили нашим читачам подивитися восени?

З серіалами точно не підкажу, бо на них просто не вистачає часу. А от кілька атмосферних фільмів для осіннього перегляду пораджу: "Розумник Вілл Гантінг", "Солодкий листопад", "Гордість та упередження", "Посмішка Мони Лізи", "Забуті", "Як там Катя?", "Уроки толерантності". Ну і класика – серія фільмів про Гаррі Поттера.