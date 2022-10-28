Як няня Віка ганьбила українців та Маріуполь у ситкомі "Моя прекрасна няня": добірка доказів

Няня Віка у шоу "Моя прекрасна няня", яку зіграла Анастасія Заворотнюк, відверто принижувала українські міста у серіалі. На жаль, коли цей серіал транслювали в Україні, чимало глядачів не звертали уваги на це, але війна все розставила на свої місця.

"Я найбільша фанатка російського президента" – так говорила Анастасія Заворотнюк у ролі няні Віки, екранної українки, яка за сюжетом серіалу приїхала у Москву завойовувати серце столичного продюсера. Поміж їхню історію кохання, про Україну у шоу згадували лише в негативному сенсі. Зокрема, чимало образ було в сторону міста Маріуполя, який зараз росіяни знищили вщент.

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Як няня Віка ганьбила українців та Маріуполь у ситкомі "Моя прекрасна няня"

Інстаграм-канал yaktytam навів чимало доказів, як няня Віка принижувала Україну. Підписники подякували авторові за те, що "передивився все те ла*но і поділився фрагментами". "Наш головний редактор @andriiv_k подивився усі серії ситкому на прискореній швидкості — і не збожеволів. А ще зібрав деякі з багатьох десятків згадок про Маріуполь, над яким так знущалися наші сусіди", – написали в дописі.

"Віка, ви крадете речі в магазині, як Україна — газ", — заявляє продюсер Шаталін в одній з серій. "Помаранчевий зараз в моді на Україні", — жартує інша героїня, натякаючи на революцію. "Максиме Вікторовичу, вашій доньці Маші потрібна вишиванка — чи то на свято приєднання України, чи то від’єднання" — каже сама Віка", – yaktytam наводить один із доказів.

Складно повірити, але це слова няні Віки, яку ми дивилися в дитинстві. Тоді серіал про українку, яка підкорює серце столичного продюсера, сприймався зовсім по-іншому. Насправді під історією кохання нерідко приховувалась ненависть до наших земель, бо Україна завжди згадувалася лише з негативної сторони,

– поділилися вони.

За сюжетом серіалу родичі няні Віки розкидані по Україні та Росії. Усі вони спілкуються, але не завжди дружать та, як правило, завжди роблять якісь примітивні речі, зокрема ті, хто з Одеси, Бердянська, Мелітополя або Бердичева.



"Найбільше дісталося Маріуполю — "рідному місту" головної героїні Віки. Це місто пригноблювалося при кожній зручній нагоді", – пише yaktytam.

Для перегляду відео та доказів гортайте праворуч:



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Відгуки соцмережі

"Дякую за цей супер допис, поширила! Надіюсь, не видалять знову. Окремий уклін людині, як це все ла*но передивилася та проаналізувала";

"Коли дивилась у дитинстві, навіть не помічала, але зараз… це жах";

"Дякую людині, яка мусила передивитись цей шлак і вибрати ці фрагменти";

"В дитинстві не любила цей серіал, але коли дивилась, то не помічала цих натяків";

"Україно, пробач, що не перемикала канал одразу і не чула цього калу в сторону Маріуполя";

"Дякую за вашу кропітку працю. Таке враження, що без згадки України московити не можуть нічого зняти";

"Один з тих серіалів, що виховував в мені з дитинства цю кляту меншовартість. Гидко. Але найбільш гидко від того, що власники наших телеканалів купували ці серіали та транслювали. Якби не вони, переважна більшість українців і не знала б про існування цього лайна";

"В дитинстві теж дивилася і мене дивувало багато чого в поведінці няні Віки, типу українки, особливо те, як вона кричала і казала, що її мама теж так вміє кричати, ніби всі в Маріуполі перекрикуються, а не говорять. Я тоді ще в тата питала, що це за місто таке – Маріуполь".