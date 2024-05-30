Як "няня Віка" ганьбила українців та Маріуполь у пропагандистському серіалі "Моя прекрасна няня"

Няня Віка в шоу "Моя прекрасна няня", роль якої виконувала покійна Анастасія Заворотнюк, відверто принижувала українські міста в серіалі. На жаль, коли цей серіал транслювався в Україні, багато глядачів не звертали уваги на ці негативні аспекти.

Однак події війни змусили переосмислити багато речей. 30 травня померла акторка Анастасія Заворотнюк і чимало українських користувачів соцмереж пригадали її участь у ситкомі "Моя прекрасна няня".

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Як серіал "Моя прекрасна няня" принижував українців

Це була адаптація американського серіалу "Няня", який виходив в 90-х роках. Проте, в оригіналі головна героїня мала єврейське коріння, і її персонаж не принижував свою рідну країну, що відрізняється від того, що сталося з нянею Вікою.

Інстаграм-канал yaktytam, представивши фрази з серіалу, продемонстрував, як актори у ситкомі принижували Україну

Наш головний редактор @andriiv_k подивився усі серії ситкому на прискореній швидкості – і не збожеволів. А ще зібрав деякі з багатьох десятків згадок про Маріуполь, над яким так знущалися наші сусіди,

– написали в дописі.

Згідно з сюжетом серіалу, родичі няні Віки розсіяні по Україні та Росії. Вони всі спілкуються, але не завжди підтримують дружні стосунки й, зазвичай, виявляються в ролі виконавців примітивних дій. Це особливо видно у тих, хто походить з Одеси, Бердянська, Мелітополя або Бердичева. Однак, чи не найбільше в серіалі було висміяно Маріуполь, що неабияк розлютило українців.

Ось, які пропагандистські фрази можна почути у серіалі:

"Віка, ви крадете речі в магазині, як Україна – газ", – заявляє продюсер Шаталін в одній з серій.

"Помаранчевий зараз в моді в Україні", – жартує інша героїня, натякаючи на революцію.

"Максиме Вікторовичу, вашій доньці Маші потрібна вишиванка – чи то на свято приєднання України, чи то від'єднання" – каже сама Віка.

На смерть головної "няні" серіалу відреагувало чимало інших користувачів соцмереж. Усі вони пригадують російську пропаганду, яку вона нав'язувала через свою героїню та її риторику.

В Україні серіал "Моя прекрасна няня" транслювався на каналах ТЕТ, Новий канал і "1+1" протягом періоду з 2004 по 2009 роки. На щастя, тепер українське суспільство усвідомлює, які програми точно не заслуговують на перегляд.

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