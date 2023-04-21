"Андор" 2 сезон: зйомки серіалу скасували через загрозу обвалу кар’єру в Англії

У Великій Британії довелося скасувати зйомки другого сезону серіалу "Андор", які відбувалися на кар’єрі Вінспет, відомому місці на узбережжі Юрського періоду в графстві Дорсет. Все через загрозу обвалу.

За словами представниці Національного фонду в Пурбеку Трейсі Черчер, продюсери другого сезону були змушені скасувати зйомки фінальних епізодів через "недавню неспокійну погоду, яка збільшила ризик каменепадів та зсувів". Примітно, що два роки тому на цьому ж місці знімали перший сезон серіалу.

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"Андор" 2 сезон: зйомки серіалу скасували

З цього проводу Черчер опублікувала офіційну заяву, в якій наголосила, що звичайним відвідувачам також не рекомендується поки що заходити на територію Вінспітського кар’єру (Winspith Quarry).

Узбережжя і скелі на цій ділянці, включаючи кар’єр, можуть бути нестійкими та природно схильні до зсувів і падінь, особливо після екстремальних погодних умов, включаючи зливи та спекотні та посушливі періоди. Люди завжди повинні триматися подалі від стрімчаків і країв скель, чи то на них, чи під ними. Ми просимо не відвідувати кар’єр Вінспіт, поки наші експерти не будуть впевнені, що це безпечно для повторного відвідування,

– сказала Черчер.

На щастя, Вінспітський кар’єр — лише одне з багатьох місць, де відбуваються зйомки другого сезону "Андора", тож це не зупинка виробництва загалом, а лише зйомок в цьому місці. Сподіваємося, там скоро все проясниться, "Андор" зможе повернутись до зйомок, а туристи — до огляду визначних пам’яток.

Winspith Quarry / BBC

Про що розповідає серіал "Андор"

"Андор" – приквел до фільму "Ізгой-один. Зоряні війни: Історії" та четвертий серіал у межах популярної медіафраншизи. Він розповідає про сміливі подвиги розвідника Кассіана Андора, який ризикнув усім, щоб зібрати важливу інформацію для руху Опору в його безперервній битві проти гнітючої Імперії.

У другому сезоні на шанувальників чекає насичена діями подорож всесвітом Зоряних воєн, коли вони глибше занурюються в передісторію одного з найцікавіших персонажів.

Точна дата виходу продовження серіалу "Андор" ще невідома. Проте актор Дієго Луна оголосив, що прем'єру варто очікувати у другій половині 2024 року.

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