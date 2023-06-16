Мускетті представить нову повнометражну версію "Бетмена: Відважного і сміливого", яка впишеться у всесвіт керівників DC Studios Джеймса Ганна і Пітера Сафрана.

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Режисер Флеша, Андрес Мускетті, зніме новий фільм про Бетмена

Крім цього, Ганн і Сафран відреагували на нещодавню прем'єру Мускетті: "Флеш" – це чудовий фільм – смішний, емоційний, захопливий".

Тож, коли прийшов час шукати режисера для фільму "Відважний і сміливий", у нас був лише один вибір. На щастя, він погодився. Це надзвичайна команда, і ми не можемо мати кращих і надихаючих партнерів, коли ми починаємо цю захопливу нову пригоду в DCU,

– доповнили вони.

Новий "Бетмен: Відважний і сміливий" створений за мотивами серії коміксів Гранта Моррісона і розповідатиме про біологічного сина Брюса Вейна Деміана, якого таємно виховали як найманого вбивцю. "Це дуже дивна історія батька і сина", – сказав Ганн журналістам, анонсуючи фільм.

Деміан, якого створив художником Енді Куберт, також є сином Талії аль Гул і приймає мантію Робіна, а згодом стає Бетменом.

Наразі невідомо, чи є у проєкті сценарист. У зв'язку з нинішнім страйком сценаристів, який відбувається у Голлівуді, невідомо, чи буде у проєкті сценарист.

Що відомо про Андреса Мускетті Режисер, що народився в Аргентині, дебютував у Голлівуді в жанрі жахів, знявши страшний фільм "Мама" 2013 року. Але саме його двосерійна адаптація фільму Стівена Кінга "Воно", випущена компанією Warner Bros. New Line у ​​2017 та 2019 роках, показала, що режисер здатний впоратися з гострими відчуттями та великими VFX-кульмінаціями.

Цікаво, що "Флеш" Андреса Мускетті викликав надзвичайну кількість галасу перед дебютом 16 червня, коли Ганн і генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав рекламували його як один із найкращих фільмів про супергероїв усіх часів.

Він розповідає історію виникнення супергероя Флеша, який відправився в минуле, щоб врятувати свою матір. Однак, коли він повернувся, побачив, як сильно змінився світ, а мати виявилася живою.

"Флеш": дивіться трейлер