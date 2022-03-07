Анджеліна Джолі та Алісса Мілано показали відео з бомбосховища в Україні

Голлівудські зірки Анджеліна Джолі та Алісса Мілано оприлюднили відео з життя мирних жителів України в рамках кампанії UNICEF. Акторки також закликали підтримати українців, що постраждали від російської агресії в Україні.

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі опублікувала відео з українкою у себе на офіційній інстаграм-сторінці в рамках кампанії UNICEF. Відео опубліковане з метою привернення уваги до світової спільноти про військову агресію Росії на території України.

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Це відеозвернення харків'янки Марини, матері двох дітей, яка розповідає про те, як їм доводиться жити у підвалі свого приватного будинку, доки навколо лунають постріли та вибухи.

Джолі також написала, що приблизно 7,5 мільйонам українських дітей, їхнім батькам та сім'ям, а також біженцям із таких країн, як Афганістан, Ємен і Сирія, які втікали до України загрожують небезпечні життєві обставини, в яких їм доводиться жити.

Також вона наголосила, що капанія UNICEF, UNHCR та їхні партнери, включаючи місцеві організації, намагаються докладати усіх зусиль, щоб допомогти нужденним у війні Росії проти України та надати допомогу скрізь, де це можливо.

Це відео також поширила у себе на сторінці в інстаграмі й акторка Алісса Мілано, яка українцям більшевідома завдяки ролі Фібі у серіалі про відьом "Зачаровані". Аліса оприлюднила також й інші відео, де зображені обстріли териорії України російськими військами. Артистка закликала підтримати Україну та припинити війну.

Україні потрібен мир, – написала Мілано.