4 найпопулярніші фільми з Анджеліною Джолі

Кар'єра Анджеліни Джолі наповнена різноманітними та захопливими проєктами, починаючи від гостросюжетних бойовиків і закінчуючи зворушливими драмами. Кіномани завжди з нетерпінням чекали нових ролей акторки і фактично кожен проєкт з її участю ставав популярним.

Редакція Кіно 24 підготувала 4 найкращі фільми, в яких знялася приголомшлива Анджеліна Джолі. Кожна з цих стрічок отримала схвальні відгуки від поціновувачів кіно.

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"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць"

Ця стрічка розповість про відважну Лару Крофт, вмілого археолога. Завдяки своєму розуму, зухвалості та хоробрості вона готова прийняти будь-який виклик. Від боротьби з ворогами до розгадки стародавніх таємниць, Лара робить все зі стилем.

За сюжетом, розслідуючи загадкове зникнення свого батька, дівчина знаходить таємничий годинник, що є ключем до пошуків Трикутника Світла, який здатний повернути час назад. У передсмертному листі, лорд Крофт просить свою доньку знищити небезпечний артефакт, знаючи, що за ним влаштують полювання члени спільноти Ілюмінатів…

"Лара Крофт: Розкрадачка гробниць": дивіться онлайн трейлер фільму

"Містер і місіс Сміт"

Цей дивовижний фільм з Джолі однозначно можна назвати культовим і чи не найпопулярнішим у кар'єрі акторки.

Джон і Джейн можуть здатися звичайною парою, що живе в передмісті, але насправді вони висококваліфіковані наймані вбивці. Їхній шлюб переживає не найкращі часи, але все стає надзвичайно цікавим, коли їм обом доручають ліквідувати одну й ту саму мішень. Під час випадкової зустрічі вони дізнаються про таємне життя одне одного і мають подолати проблеми довіри, щоб відродити своє кохання.

"Містер і місіс Сміт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спокуса"

Події фільму розгортаються у Кубі в 19-му столітті. Тут глядач зустріне заможного і хвацького Луїса Антоніо Варгаса, людину, яка займається торгівлею кави. Незважаючи на те, що Луїс не був одружений, він вирішує, що настав час зв'язати себе узами шлюбу, і накидає оком на чарівну американку, з якою він познайомився через листи, Джулію Рассел.

Коли вона приїжджає на Кубу, Луїс приголомшений її красою, бо очікував побачити зовсім іншу жінку. Так, пора вирішила одружитися, і, здається, все йде гладко, аж поки Джулія раптово не зникає, залишаючи за собою слід обману і вкрадених речей. Виявляється, що Джулія не та, за кого себе видавала. Насправді вона є зухвалою авантюристкою Бонні Касл. Незважаючи на цей вчинок, Луїс вирушає на її пошуки, щоб пробачити їй всі гріхи. Та чи знайде він її і, чи вартувало це того?

"Спокуса": дивіться онлайн трейлер фільму

"Особливо небезпечний"

У цій захопливій історії головний герой Уеслі Гібсон – звичайний офісний працівник. Чоловік працює на роботі, де бос його ні в що не ставить, а його подружка зраджує його. Однак в житті хлопця стається несподіваний поворот, коли він потрапляє в секретну групу, відому як "Братство" – таємне товариство кілерів. За його навчання візьметься досвідчена наставниця Фокс, і тоді життя Гібсона кардинально зміниться.

"Особливо небезпечний": дивіться онлайн трейлер фільму

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