Кошмал чесно зізналась, чому не вступила в університет імені Карпенка-Карого: "Стало моторошно"

На фоні численних скандалів, що все частіше з'являються в інфопросторі про неналежну поведінку викладачів, українська акторка Анна Кошмал вирішила поділитися особистою історією. Вона розповіла, чому свого часу відмовилася від вступу в Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм сторіс акторки. Анна Кошмал зазначила, що це рішення стало наслідком неприємного досвіду, з яким вона зіткнулася у 2013 році, коли вже працювала в кіно.

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Анна Кошмал приголомшила історією про вступ в університет

Анна Кошмал поділилася своїм болючим досвідом професійного приниження, який вона пережила у 2013 році, коли працювала в кіно. Акторка розповіла, що завжди боролася за свої права і намагалася зберегти свою цінність. Це, за її словами, допомогло не лише у кар'єрі, покращуючи гонорари, але й у здобутті поваги серед колег. Проте це також викликало певні чутки.

Це працювало на мене – і на суми гонорарів, і на повагу, і, звісно, на чутки: "Ця Кошмал – справжнє стерво",

– поділилася акторка.

Вона також зауважила, що їй боляче бачити людей, які стали жертвами психологічного, фізичного або сексуального насильства. За її словами, так не повинно бути, і студентам необхідно зростати в умовах творчої свободи, підтримки та безпеки.



Анна Кошмал про вступ до університету / Скриншот зі сторіс

Акторка зізналася, що колись планувала вступити до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, однак відмовилася від цієї ідеї після одного прикрого інциденту. Вона згадала, як одна з викладачок на зарахуванні сказала їй: "Вступай, вступай, тебе візьмуть, тут красивих дівчат особливо люблять".

Мені стало дико моторошно. Згодом я відмовилася від цієї ідеї,

– розповіла Кошмал.

Анна підкреслила, що саме такі моменти мають бути відсутніми в середовищі творчих людей, а професіоналізм і взаємна повага повинні стояти на першому місці.