Вона зробила свій вибір, – Анна Сагайдачна емоційно висловилася про зрадницю Оксану Байрак

Відома українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна відверто сказала, що думає про зрадницю Оксану Байрак. Відомо, що до великої війни вони підтримували зв'язок.

У матеріалі 24 Каналу з посиланням на інтерв'ю Oboz.ua розповідаємо, що каже акторка про Байрак сьогодні.

Радимо 3 блискучі серіали, які треба подивитися, якщо сподобався "Заручник" на Netflix

Що Анна Сагайдачна каже про зрадницю Оксану Байрак?

Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна, говорячи про режисерку Оксану Байрак, з якою колись підтримувала зв'язок, зазначила, що давно не знає, де та як живе Байрак, і зізналася, що їй це вже нецікаво.

Вона згадала, що лише чула про нібито нові фільми режисерки в Росії, але підкреслила, що такі відомості бачила лише в українських медіа й не розуміє, навіщо продовжувати давати таким людям інформаційну присутність. На думку акторки, про зрадників варто просто забути.

Щодо Оксани Байрак, не бажаю їй нічого поганого як людині. Вона зробила свій вибір, ми – свій,

– сказала Анна.

Вони не були подругами, однак мали товариські стосунки, оскільки Байрак була близькою колегою її колишнього чоловіка, який працював з режисеркою. Через це вони доволі часто спілкувалися та відвідували одне одного.

Сагайдачна пригадала, що не раз чула розмови про нібито сильнішу акторську школу в Росії, про те, що в Україні є лише один провідний театральний виш – університет Карпенка-Карого, тоді як у країни агресора, мовляв, усе інакше та рівень освіти вищий.

Коментувати це не буду – думаю, всі й так все розуміють,

– зазначила акторка.

На її думку, Україні варто активно розвивати власні акторські школи, а не залишатися в ситуації постійних скандалів навколо театральної освіти.

Що відомо про громадянську позицію Оксани Байрак?