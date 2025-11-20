Она сделала свой выбор, – Анна Сагайдачная эмоционально высказалась о предательнице Оксане Байрак
- Анна Сагайдачная высказалась об Оксане Байрак, отметив, что ей безразлично, где и как живет Байрак, и считает, что о предателях стоит забыть.
- Оксана Байрак открыто поддержала страну-агрессора, выехав в Россию, где ведет пропагандистские эфиры и продолжает работать.
Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная откровенно сказала, что думает о предательнице Оксане Байрак. Известно, что до большой войны они поддерживали связь.
В материале 24 Канала со ссылкой на интервью Oboz.ua рассказываем, что говорит актриса о Байрак сегодня.
Что Анна Сагайдачная говорит о предательнице Оксане Байрак?
Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная, говоря о режиссере Оксане Байрак, с которой когда-то поддерживала связь, отметила, что давно не знает, где и как живет Байрак, и призналась, что ей это уже неинтересно.
Она вспомнила, что только слышала о якобы новых фильмах режиссера в России, но подчеркнула, что такие сведения видела только в украинских медиа и не понимает, зачем продолжать давать таким людям информационное присутствие. По мнению актрисы, о предателях стоит просто забыть.
Относительно Оксаны Байрак, не желаю ей ничего плохого как человеку. Она сделала свой выбор, мы – свой,
– сказала Анна.
Они не были подругами, однако имели товарищеские отношения, поскольку Байрак была близкой коллегой ее бывшего мужа, который работал с режиссером. Поэтому они довольно часто общались и посещали друг друга.
Сагайдачная вспомнила, что не раз слышала разговоры о якобы более сильной актерской школе в России, о том, что в Украине есть только один ведущий театральный вуз – университет Карпенко-Карого, тогда как в стране агрессора, мол, все иначе и уровень образования выше.
Комментировать это не буду – думаю, все и так все понимают,
– отметила актриса.
По ее мнению, Украине стоит активно развивать собственные актерские школы, а не оставаться в ситуации постоянных скандалов вокруг театрального образования.
Что известно о гражданской позиции Оксаны Байрак?
- Оксана Байрак никогда не скрывала своей любви к стране-агрессору.
- После начала большой войны она открыто стала на сторону предателей и уехала из Украины в Россию.
- Режиссер вела пропагандистские эфиры в соцсетях, а после начала вторжения, пока на Украину летят ракеты, продолжает зарабатывать рубли в России.
- Еще задолго до полномасштабного нападения Байрак отказывалась обсуждать Майдан и политические темы из-за своей гражданской позиции.
- В своих прямых эфирах она называет себя "украинкой" и "самой большой патриоткой", несмотря на критику. В то же время параллельно выражает любовь к Санкт-Петербургу.