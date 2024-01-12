В Україні все набагато краще, – Саліванчук поскаржилася на медицину у Португалії

Актриса Анна Саліванчук висловила обурення щодо того, як надають медичну допомогу в Португалії. Її дев'ятирічний син Гліб захворів і був госпіталізований в лікарні на острові Мадейра.

Разом із сином Глібом Анна відпочиває в Португалії. Не обійшлося без пригод, хлопчик захворів під кінець відпочинку. Дізнайтесь в матеріалі, чому Саліванчук обурена місцевою медициною.

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Анна Саліванчук обурена медичною допомогою у Португалії: що сталося

Разом зі своїм сином Глібом Анна вже 14 днів насолоджується відпочинком в Португалії. Сподівалася, що цей вікенд пройде без неприємностей, але під кінець він неочікувано захворів. Актриса змушена була звернутися за допомогою до лікарів, але не очікувала, що виникнуть такі проблеми з медичною допомогою.

У Португалії жахливі лікарні. У них із цим велика проблема. Поки ми оформили всі документи, нам потрібно годину чекати, щоб лікар зміг його прийняти. Дитина вже 12 годин без води, але годину потрібно чекати, щоб звільнився лікар. В Україні все набагато краще, це просто жах,

– поділилася Саліванчук.

Лікарі, врешті, взялися за лікування Гліба, але вони відмовилися встановлювати крапельницю без конкретної причини. Довелось спершу здати аналізи.

Анна висловила своє незадоволення, зауваживши, що вену у її сина вдалося знайти лише з третього разу, оскільки це робив інтерн.

Мадейра – дуже гарний острів, але хворіти тут не можна – медицина жах, ніхто нікуди не поспішає,

– зазначила акторка.

Анна Саліванчук рятувала двомісячну дівчинку

Анна поділилася, що їй прийшлось врятувати двомісячну дівчинку, оскільки навколишні абсолютно не звертали уваги. Ігнорувала ситуацію навіть мама дівчинки, яка, схоже, змирилась з тим, що ніхто не буде рятувати її дитину. Утім, Саліванчук не змогла так просто за цим спостерігати.

Для мене це був жах, тому що коли дитині два місяці, поспішати потрібно. Вона втрачала свідомість і я бігала по всіх реанімаціях, щоб знайти лікаря. Мені вдалося… Я українка, я кричала всіма мовами світу, які знаю, нічого не боялася, а вони просто чекають і вмирають у черзі,

– сказала Саліванчук.