Абсолютний провал: найгірші серіали 2023 року, на які не варто витрачати час

Rotten Tomatoes представив рейтинг найгірших телесеріалів 2023 року, складений на основі відгуків як глядачів, так і кінокритиків. У список потрапили стрічки, на які точно не варто витрачати свій час.

Читайте в матеріалі, хто очолює антирейтинг серіалів, які стали найгіршими у 2023 році та чому глядачі не оцінили стрічки.

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Найпровальніші серіали 2023 року

"Королева Клеопатра" (критики 18%, глядачі 3%)

Документальний серіал, присвячений відомій ангольській королеві Нзінґу, поєднує реконструкції подій та експертні інтерв'ю. Його виконавча продюсерка та оповідачка – Джада Пінкетт-Сміт.

Шоу отримало сильну критику як від звичайних глядачів, так і від кінокритиків. Однією з причин було призначення темношкірої акторки на головну роль. Глядачі виражають думку, що вибір афроамериканки для виконання ролі єгипетської цариці був невдалим, оскільки це не відповідає історичним фактам.

"Королева Клеопатра": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ідол" (критики 19%, глядачі 41%)

Сюжет розкриває історію гуру самодопомоги та визначного лідера сучасного культу, який входить у складні стосунки з поп-ідолом.

Телесеріал "Ідол" з участю Лілі-Роуз Депп і The Weeknd у головних ролях. Багатьом здалося, що проєкт фокусується більше на демонстрації сцен насильства та сексу, ніж на основному сюжеті. Також багатьом глядачам не сподобалася акторська гра The Weeknd та неприродні діалоги між персонажами.

"Ідол": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лицарі Готема" (критики 21%, глядачі 43%)

Тернер Гейз, усиновлений син Брюса Вейна, опанований подвійним шоком: його батька вбили, а виявляється, що той був супергероєм Бетменом. Поліція, на чолі з прокурором Гарві Дентом, переконана, що злочин вчинили саме Тернер та інші діти відомих суперзлочинців, таких як Джокер. Таким чином, підліткам доведеться об'єднати зусилля, щоб виявити справжнього вбивцю.

На думку глядачів, серіал виявився занадто банальним у порівнянні з іншими супергеройськими проєктами.

"Лицарі Готема": дивіться онлайн трейлер фільму