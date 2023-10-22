Це мій біль, – Антоніна Хижняк відверто розповіла про ставлення сина до її роботи

Зірка серіалу "Зв'язок" Антоніна Хижняк намагається збалансувати вільний час і акторство. Акторка розповіла, що головна тригерна точка для неї – це ставлення 6-річного сина Максима до її роботи.

Оскільки Антоніна постійно перебуває у відрядженнях, на зйомках, фотосесіях та інших робочих справах, то не завжди вдається приділити синові достатньо часу, зазначає 24 Канал.

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Антоніна Хижняк про ставлення сина до її роботи

Зірка серіалу "Зв'язок", який показує "Новий канал", намагається знаходити баланс між особистим і роботою, оскільки зараз син ображається на те, що мама дуже багато часу приділяє роботі.

Я дуже багато часу проводжу в телефоні через робочі питання. Постійно пишуть про якісь зміни в графіку, відправляють щось на затвердження, уточнюють щодо гастролей. Тому це мій біль,

– зізналася Антоніна.

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"Це моя болюча точка. Рік чи два тому він почав розуміти, ким я працюю, чим займаюся. Тоді ж і сказав, що йому не подобається те, що я акторка. Ніяк не могла зрозуміти, чому. Приміром, ми їхали на прем'єру мультфільму, в якому одну з ролей озвучувала я. І очікувала, що дитина буде пишатися тим, що голос мами звучить по телевізору. А він зреагував зовсім інакше. Син сказав: "Я не хочу дивитися. Не озвучуй більше". Згодом мені вдалося трошечки розібратися в цій ситуації. Зрозуміла, що йому справді не вистачало мене в певні періоди. Особливо коли траплялися якісь довготривалі проєкти, над якими працювала не тиждень, а понад рік. Під час цих зйомок відчувала жахливе навантаження, майже не бувала вдома. І слова Максима про те, що він хоче змінити мою професію, це певні ревнощі. Адже якби я працювала кимось іншим і теж весь час проводила на роботі, то син казав би мені, наприклад: "Не хочу, щоб ти була лікаркою". Просто він на собі відчув, що мама приділяє більше уваги чомусь іншому, ніж йому. Після того, як я зрозуміла причину, стало трішки легше. Тепер намагаюся виправити ситуацію та збалансувати час із дитиною і роботу. Однак це дуже важко", – поділилася зіркова матуся.

Коли Тоня у відрядженнях, за сином доглядають її мама, свекруха та бабуся.

"Я дуже вдячна, що маю такий міцний тил у вигляді двох бабусь і прабабусі. Мені було б нестерпно знати, що Максим із нянею, тобто з зовсім чужою людиною. А так він хоча б у полі зору сім'ї. До того ж у всіх проєктах не знімешся, всіх грошей не заробиш. Розумію, що маю бути поруч із сином. Тепер після довгих відряджень беру невеличкий тайм-аут. Хоч і є певні робочі справи, але я стараюся побути з Максимом у важкий адаптаційний період: у нього щойно почалася школа. А через заняття змінюється не лише життя сина, а й моє. Намагаюся організувати сімейний розпорядок так, щоб підлаштуватися під онлайн-навчання Максима. Йому потрібна моя підтримка", – підсумувала Хижняк.



Антоніна Хижняк з сином / Фото пресслужби