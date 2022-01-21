Apple TV+ зніме серіал за мотивами фантастичного бойовика "Ґодзілла"

На сайті Apple йдеться про те, що продюсерами нового проєкту стануть Кріс Блек ("Зоряний шлях: Ентерпрайз"), Метт Фрекшн ("Соколине Око") і Роберт Кіркман ("Ходячі мерці"), який буде ще й шоуранером.

Відомо, що майбутній серіал буде пов’язаний із фільмом 2014 року "Ґодзілла". Він розповість про пригоду однієї загадкової сім’ї і їхній зв’язок з секретною компанією "Монарх".

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Що відомо про "Ґодзіллу"

Це американський фантастичний бойовик режисера Ґарета Едвардса, що вийшов у кінопрокат в травні 2014 року. Головні ролі зіграли Аарон Тейлор-Джонсон, Елізабет Олсен, Браян Кренстон. Стрічка ґрунтується на однойменному герою та історії Дейва Каллагема. Сценаристом був Макс Боренштейн, а продюсерами – Джон Джашні та Мері Перент.

Ґодзілла – гігантська істота, ящур, який втілив жах багатомільйонного міста. Ніхто не здогадується, що змусило його вийти з моря, але на порятунок марно надіятись. Саме його історію й показали у фантастичному фільмі.

"Ґодзілла" 2014: дивіться трейлер

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Фільм вийшов в Україні 15 травня 2014 року й отримав багато схвальних відгуків. За касовими зборами довго займав 1 місце серед прем’єр.