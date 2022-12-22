Під Бахмутом загинув актор і друг Арестовича, який приїхав зі США захищати Батьківщину

В найгарячішій точці війни, під Бахмутом, загинув актор і захисник України Олександр Снігуровський. Він є близьким другом Олексія Арестовича.

Арестович у фейсбуці повідомив, що Олександр був актором театру "Чорний квадрат" і раніше працював шеф-кухарем. Довгий час він жив у Каліфорнії, куди згодом перевіз свою сім’ю.

Читайте також Найбільші фестивалі світу й Оскар: успіхи українських фільмів на міжнародній арені у 2022

В боях під Бахмутом загинув актор Олександр Снігуровський

Проте після 24 лютого Олександр, за словами Арестовича, повернувся в Україну, став волонтером, а згодом воїном.

Старанно вчився, десятки разів виходив зі строю і був одним з найкращих гідів-скаутів. Він відмовився йти з надзвичайно небезпечної позиції (хоча мав можливість) і загинув там у важкому бою,

– Олексій Арестович.

В актора та захисника України залишився маленький син та дружина.



Олександр Снігуровський / Фото з фейсбуку Олексія Арестовича

Вчора, 21 грудня, радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що на півдні України російські окупанти продовжують тероризувати місцевих мешканців. Росіяни готуються до можливого контрнаступу ЗСУ та зосереджують свої війська в Мелітополі, який бояться втратити найбільше. Водночас ЗСУ зосереджують вогонь по скупченню техніки та живої сили окупантів.