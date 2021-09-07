Архівні відео з Майклом Джексоном: Джанет Джексон випустила тизер свого документального фільму

Несподівано американська співачка та продюсерка Джанет Джексон випустила тизер до свого документального фільму Janet. Шанувальники музики її покійного брата, короля попмузики Майкла Джексона вже встигли помітити архівні кадри.

У вівторок, 7 вересня 2021 року, легенда американського r&b та соулу – Джанет Джексон опублікувала у своєму інстаграмі перший тизер свого власного документального фільму Janet. Дата релізу поки що невідома, але шанувальники зірки втішились такому приємному сюрпризу.

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Чим вразив тизер документального фільму Джанет Джексон

У короткому ролику глядачі побачили анонс майбутнього фільму про життя та кар'єру співачки. Ймовірно, що Джанет вирішила поділитись справжньою історією зі своїх уст. На шанувальників чекають коментарі від інших відомих зірок американського шоу-бізнесу, друзів та учасників сім'ї. У тизері встигли "засвітитись" Мерая Кері та Пола Абдул. "Вона жінка, що наділена силою, – заявила Мерая Кері.

Схоже, що зірка вирішила поділитись унікальними архівними фотографіями усіх членів сім’ї Джексонів. Також у тизері можна було побачити архівні кадри з Майклом Джексоном, рідним братом Джанет. На кадрі король попмузики перебувають за лаштунками шоу.



Джанет Джексон та Майкл Джексон / Скриншот з тизера

Саундтреком тизера став найуспішніший сингл Джанет Control з її музичного однойменного альбому 1986 року. Тоді як дебютний альбом співачки вийшов під назвою Janet Jackson у 1982 році.

Це моя історія, розказана мною,

– підтвердила Джанет у кінці відео.

Реакція шанувальників на тизер Janet

Користувачі ютубу були втішені появою тизеру документального фільму співачки. Дехто висловив свою радість такими словами: "Я сподіваюся, що люди побачать, наскільки справді знаковою є ця жінка. Вона заслужила свою славу сама по собі. Вона талановита і дуже добра. Я не можу дочекатися!". Також можна зустріти багато схожих коментарів від давніх шанувальників Джанет: "Я був її шанувальником з того часу, як мені було 9 років, коли в 1986 році вийшов Control. Ця жінка заслуговує на якомога більше квітів".

"Джанет" 2021: дивіться тизер фільму