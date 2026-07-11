Шанувальники у шоці: Аріана Гранде несподівано покинула 13 сезон "Американської історії жаху"

Фанати культового горору "Американська історія жаху" вже рахують дні до повернення улюбленого серіалу. Однак свіжі новини зі знімального майданчика принесли розчарування для прихильників однієї з найвідоміших сучасних королев попмузики.

Аріана Гранде, чию участь у зніманнях стрічки гучно анонсували минулої осені, вибула з акторського складу тринадцятого сезону. Про це детальніше – йдеться на офіційній сторінці серіалу в інстаграмі.

Чому Аріана Гранде покинула "Американську історію жаху"

Співачка відмовилася від своєї ролі через відсутність часу на знімання. Творці проєкту раптово змінили робочий графік, тому нові дати повністю наклалися на масштабне світове турне зірки Eternal Sunshine tour. Аріана так і не встигла знятися в жодній сцені, а її відсутність першими помітили уважні папараці, які не побачили артистку під час масштабних вуличних фільмувань у Нью-Йорку.

Попри зміни в акторському складі, офіційна прем'єра тринадцятого сезону відбудеться за планом – уже 24 вересня. Хоча автори традиційно тримають деталі сюжету в найсуворішому секреті, у мережу все ж просочилися перші подробиці. Нові серії стануть прямим продовженням легендарного третього сезону "Шабаш". Для цього команда повністю відбудувала знамениту школу для відьом – Академію Робішо, а Сара Полсон знову повернеться до ролі Верховної відьми Корделії Гуд.

Окрім відьомського клану, свіжі епізоди здивують глядачів появою інших культових персонажів із минулого. Зокрема, на екрани повернуться Джессіка Ленг, Еван Пітерс, Емма Робертс, Анджела Бассетт та Кеті Бейтс.

Також знімальна група підтвердила появу моторошного клоуна Твісті, який став зіркою четвертого сезону "Американська історія жаху: Шоу виродків".

А для любителів страшних фільмів є хороша новина – горор 20-річної давнини раптово увірвався в топ Netflix.