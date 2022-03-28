Сьогодні відгриміла головна кінопремія Голлівуду – Оскар-2022. Окрім основних переможців, ми дізналися, який фільм визнали найкращим за результатами глядацького голосування, яке проводили у твітері.

"Армія мерців" Зака Снайдера перемогла у глядацькому голосуванні Оскара-2022

Американська кіноакадемія цього року провела серед глядачів голосування за звання найкращого фільму. Ним став фільм-трилер режисера Зака Снайдера "Армія мерців"

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Цікаво, що можна було голосувати навіть за стрічку, яка не отримала номінації. Тобто це могла бути будь-який фільм, який вийшов у 2021 році. Повідомлення фанатів мав містити обов'язковий хештег #OscarsFanFavorite.

Про що розповідає фільм: сюжет і трейлер

В основі історії – команда найманих грабіжників, які ризикують і відправляються у Лас-Вегас під час навали зомбі. Вони вважають, що це ідеальний час для того, щоб пограбувати казино.

Прем'єра стрічки відбулася на стрімінговому сервісі Netflix 21 травня 2021 року.

Фільм "Армія бійців": дивитися трейлер