Клон Термінатора: 29-річний позашлюбний син Шварценеггера вразив м'язами й став копією батька

29-річний Джозеф Баена, позашлюбний син Арнольда Шварценеггера, настільки захопився бодібілдингом, що тепер відрізнити його від знаменитого батька в молодості стає дедалі складніше.

Син легендарного актора та семиразового володаря титулу "Містер Олімпія" продемонстрував нову фізичну форму напередодні чергових змагань із бодібілдингу. Як пише Parade, результатами тренувань Джозеф похизувався в Instagram.

Як виглядає позашлюбний син Арнольда Шварценеггера

У новому відео Баена позує перед дзеркалом у чорній білизні Calvin Klein та білих шкарпетках, демонструючи рельєфний прес, масивні руки та добре розвинену мускулатуру. Словом, генетика Арнольда працює, але без багатогодинних тренувань тут явно не обійшлося.

За словами Джозефа, до наступних змагань залишилося лише два тижні. Однак уже зараз він задоволений результатом і переконаний, що перебуває у значно кращій формі, ніж перед попереднім турніром.

Баена також зізнався, що його дивує, наскільки сильно може змінитися тіло лише за кілька місяців.

Підписники, звісно, не змогли пройти повз таку трансформацію. У коментарях Джозефа називають справжнім клоном Шварценеггера, захоплюються його дисципліною та пророкують успіхи на престижних змаганнях.

Джозеф йде шляхом батька

Цікаво, що спортивні амбіції Баени вже принесли йому перші серйозні перемоги. У березні 2026 року він дебютував на змаганнях NPC Natural Colorado State та здобув три перші місця в різних категоріях.

А вже у квітні переміг на турнірі INBA Iron Gladiator у категорії Classic Physique й отримав професійну картку відповідної федерації.

До речі, знаменитий батько особисто допомагає Джозефу готуватися до змагань. Вони разом тренуються в легендарному Gold's Gym у Каліфорнії. Тож у хлопця не лише відповідна генетика, а й персональний наставник, про якого інші бодібілдери можуть хіба що мріяти.

Нагадаємо, Джозеф народився внаслідок роману Шварценеггера з колишньою хатньою працівницею Мілдред Баеною. Актор також має чотирьох дітей від шлюбу з Марією Шрайвер.

Раніше ми вже розповідали, як змінився його молодший син від дружини Марії.