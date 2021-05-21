Шанувальники просять мене знятися в шоу: Арнольд Шварценеггер в новому шпигунському серіалі

Netflix замовив виробництво пригодницького серіалу із зіркою "Термінатора" Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.
Шпигунський серіал матиме 8-ми годинні епізоди і стане великим телепроектом для Арнольда Шварценеггера, який також стане продюсером проєкту.
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Шанувальники по всьому світу багато років просять мене знятися в серіалі, і нарешті я зважився завдяки нашим партнерам із Skydance і Netflix. Я дуже схвильований, мені не терпиться почати роботу з командою,
– заявив актор.
Крім Шварценеггера, в серіалі також зніметься актриса з фільму з "Найкращий стрілець: Маверік" Моніка Барбаро.Шоураннером серіалу став Нік Сантора, сценарист серіалів "Втеча" і "Клан Сопрано".
Роль Арнольда Шварцнегера та Моніки Барбаро
Шварценеггер і Барбаро зіграють батька і дочку, які дізнаються, що вони обидвоє таємно один від одного довгі роки працювали в розвідці. Усвідомлюючи, що все життя вони жили з брехнею і зовсім не знають нічого один про одного, вони мусять вирішувати проблему, яку можуть вирішити лише спільними силами.